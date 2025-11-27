Елизара Янева загуби драматично от шампионката на US Open

Елизара Янева отпадна драматично във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в зала в Търнава (Словакия) с награден фонд от 60 000 щатски долара.

18-годишната българка отстъпи със 7:5, 4:6, 6:7(5) от Йелин Вандроме, която е шампионка от Откритото първенство на САЩ при девойките през тази година. Срещата продължи точно три часа.

Янева успя да навакса пасив от 1:4 и 3:5 в третата решителна част, като след това се стигна до тайбрек. В него българката поведе с 5-4, но загуби следващите три точки, а с това и мача. На старта на турнира Елизара разгроми с 6:3, 6:0 Елена Бертя (Румъния), която е номер 304 в световната ранглиста.

Предната седмица Янева игра финал на друг турнир в Търнава с награден фонд 40 хиляди долара.