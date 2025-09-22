Популярни
Вики Томова изпадна от Топ 100, голям скок за Елизара Янева

  • 22 сеп 2025 | 11:16
  • 494
  • 1
Първата ракета на България при дамите Виктория Томова загуби мястото си в топ 100 в световната ранглиста на WТА. 30-годишната състезателка отстъпи с 18 позиции и заема 115-о място с 675 точки в новото издание на класацията.

Елизара Янева е шампионка в Пазарджик

Най-голям прогрес от българските тенисистки отбеляза Елизара Янева, която спечели титлата на турнира в Пазарджик и се изкачи със 194 места в ранглистата, заемайки 464-а позиция със 110 точки.

В топ 10 на класацията няма промени. Начело е шампионката от Откритото първенство на САЩ Арина Сабаленка (Беларус) с 11225 точки, следвана от победителката на турнира в Сеул Ига Швьонтек с 8433 и американката Коко Гоф, която има 7873 точки в актива си.

