Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елизара Янева е на полуфиналите в Търнава

Елизара Янева е на полуфиналите в Търнава

  • 21 ное 2025 | 17:56
  • 259
  • 0
Елизара Янева е на полуфиналите в Търнава

Елизара Янева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира твърди кортове за жени в Търнава (Словакия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка надделя над Амарни Банкс (Великобритания) с 4:6, 6:1, 7:6(2) за малко повече от два часа и четвърт игра.

Янева пропиля ранен пробив аванс и допусна обрат в първия сет, но във втората част доминираше и даде само гейм на съперничката си. В решаващия трети сет тя навакса изоставане от 2:4 и стигна до тайбрек, в който взе аванс от 3:1 точки, а след това затвори срещата със серия от четири поредни разигравания.

Така за място на финала българската тийнейджърка ще се изправи утре срещу поставената под номер 6 опитна 30-годишна Юрико Лили Миядзаки (Великобритания), която е 258-а в световната ранглиста в момента, но е достигала до 132-ото място през юли миналата година.

Янева, 438-а в класацията на WTA, има три титли във веригата на Международната федерация ITF през този сезон, последната от които през септември на родна земя в Пазарджик.

Следвай ни:

Още от Тенис

Известен италиански тенис треньор ще проведе семинар в България

Известен италиански тенис треньор ще проведе семинар в България

  • 21 ное 2025 | 15:16
  • 627
  • 0
Шиникова отпадна на полуфиналите в Анталия

Шиникова отпадна на полуфиналите в Анталия

  • 21 ное 2025 | 14:24
  • 491
  • 0
Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис в САЩ

Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис в САЩ

  • 21 ное 2025 | 13:06
  • 426
  • 0
Германия спаси три мачбола в двубоя на двойки и елиминира Аржентина от купа "Дейвис"

Германия спаси три мачбола в двубоя на двойки и елиминира Аржентина от купа "Дейвис"

  • 21 ное 2025 | 09:56
  • 654
  • 0
Топалова е четвъртфиналистка в Бока Ратон

Топалова е четвъртфиналистка в Бока Ратон

  • 20 ное 2025 | 20:49
  • 641
  • 0
Испания отстрани Чехия в Купа "Дейвис"

Испания отстрани Чехия в Купа "Дейвис"

  • 20 ное 2025 | 18:16
  • 2188
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

  • 21 ное 2025 | 17:55
  • 8955
  • 21
Берое 0:0 Спартак (Варна), ВАР отмени гол за варненци, заралии с човек по-малко

Берое 0:0 Спартак (Варна), ВАР отмени гол за варненци, заралии с човек по-малко

  • 21 ное 2025 | 18:37
  • 6494
  • 13
Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 9781
  • 34
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

  • 21 ное 2025 | 16:52
  • 8378
  • 4
Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 7324
  • 3
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 5297
  • 0