ITF обяви: Елизара Янева с най-голям скок в ранглистата

  • 23 сеп 2025 | 18:02
Международната тенис федерация (ITF) обяви Елизара Янева за автор на най-голям скок в Световната ранглиста по тенис за жени. 18-годишната българка се придвижи в седмичната класация напред със 194 позиции и вече се намира на 464 място (на живо е номер 458). Това е най-доброто ѝ класиране до момента и е ясен знак, че новото поколение български тенисистки настъпва уверено на международната сцена.

Това се случва, след като през уикенда Янева спечели титлата на сингъл на турнира на клей за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup" с награден фонд 40 хиляди долара.

Елизара получи специални поздрави от академията на Рафаел Надал по случай впечатляващия успех.

Ето какво написаха от официалния профил на академията на Надал:

„Янева току-що спечели първата си титла от категория W50 в Пазарджик! Тази победа е още по-специална, защото само преди няколко месеца тя претърпя контузия, която я извади от игра за цял месец, докато се възстановяваше в академията. Това беше едва вторият ѝ турнир след завръщането и вече вдигна трофея! Невероятно завръщане и голяма крачка напред в кариерата ѝ".

