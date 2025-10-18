Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елизара Янева спечели първа титла на двойки в кариерата си

Елизара Янева спечели първа титла на двойки в кариерата си

  • 18 окт 2025 | 15:49
  • 202
  • 0
Елизара Янева спечели първа титла на двойки в кариерата си

Елизара Янева триумфира за първи път в кариерата си с титлата на двойки в турнирите на Международната федерация по тенис ITF при жените, след като стана шампионка в надпреварата на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българката и Аня Станкович (Сърбия), поставени под номер 4, победиха на финала представителките на домакините Елеонора Алвизи и Гая Мадуци със 7:5, 6:4 за 77 минути.

За 18-годишната Янева и 20-годишната Станкович допуснаха пробив още в първия гейм, но веднага взеха подаването на съперничките си. Българката и сръбкинята направиха още един брейк в последния гейм на първата част за 7:5. Двете изостанаха с 1:3 във втората част, но спечелиха шест от следващите седем гейма и триумфираха с титлата.

През следващата седмица Елизара Янева ще играе на друг турнир от същия ранг в Санта Маргерита ди Пула (Италия).

Росица Денчева приключи на 1/4-финалите в Италия
Росица Денчева приключи на 1/4-финалите в Италия

На същия турнир, но на сингъл, друга националка Росица Денчева достигна до четвъртфиналите.

