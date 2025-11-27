Ще има ли заповеди от бокса в Макларън?

Ръководителят на Макларън Андреа Стела е категоричен, че за момента британският тим няма да прибягва до заповеди от бокса, въпреки увеличената заплаха от страна на Макс Верстапен след двойната дисквалификация в Лас Вегас миналата седмица.

От Макларън разкриха причината за двойната дисквалификация в Лас Вегас

След нея четирикратният шампион се доближи на само 24 точки от Ландо Норис в битката за титлата преди финалните два кръга за сезона в Катар и Абу Даби. Това повдига въпроса дали от Уокинг няма най-накрая да застанат плътно зад Норис и да принудят Оскар Пиастри да му помага в спора за титлата, въпреки че австралиецът също все още има шанс за нея, тъй като има равен актив с този на Верстапен?

Как Макс Верстапен може да стигне до титла №5 във Формула 1 през 2025 година?

„Не, няма причина да правим това – беше категоричният отговор на Стела. – Ние винаги сме казвали, че ще оставим нашите пилотите да се борят свободно, докато математиката не ни каже нещо друго, а именно, че един от тях вече няма шанс за крайната победа. Така ще бъде в Катар.



„Нека да не забравяме, че, ако някой ни беше казал в началото на сезона, че два кръга преди края ние ще се намираме в такава ситуация, ние веднага щяхме да подпишем. Сега ние ще се борим за шампионски дубъл с увереност и яснота за нашите силни страни“, каза още италианецът.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages