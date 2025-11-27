От Макларън разкриха причината за двойната дисквалификация в Лас Вегас

Ръководителят на отбора на Макларън Андреа Стела разкри причината за прекомерното износване на планките на колите на Ландо Норис и Оскар Пиастри, което доведе до тяхната дисквалификация от Гран При на Лас Вегас миналата седмица.

Двамата финишираха съответно втори и четвърти в Града на греха, но около два часа след финала се появи информация, че колите им не са минали техническите проверки на ФИА. Това доведе до раследване, което продължи по-дълго от очакваното, но в крайна сметка беше взето очакваното решение и двете коли на Макларън бяха дисквалифицирани.

ФИА ще следи изкъсо Макларън в Катар

От Уокинг, разбира се, обявиха, че ще анализират случилото се в Лас Вегас, за да се избегне повтаряне на инцидента в бъдеще. А сега, няколко дни по-късно, Стела най-накрая даде по-подробно обяснение за причината за двойната дисквалификация.

Ще падне ли отново Макларън от два стола на земята?

„Конкретната причина, която доведе до тази ситуация, беше неочакваната поява на подскачане и голямото вертикално движение на колата. Нивото на подскачането беше допълнително засилено от условията, в които колата работи по време на състезанието. То не беше очаквано на база това, което видяхме в тренировките и на база очаквания оперативен прозорец в състезанието.



„На база данните, които бяхме събрали в тренировките, ние не смятаме, че бяхме приели прекален риск с настройките на колите и бяхме предвидили буфер за квалификацията и състезанието в настройването на височината на колите. Този буфер обаче беше нулиран от неочакваното вертикално движение, което караше колите да докосва асфалта.



„Беше трудно да се справим с подскачането, което се прояви по време на състезанието, дори и с намаляването на скоростта, което, поне на теория, трябва да вдигне малко колите. Това обаче беше ефективен метод на само части от пистата, но на други всъщност беше контрапродуктивно.



„Още от началните обиколки на състезанието ние разбрахме, че подскачането ще е проблем за нас. Беше ни по-лесно да следим случващото се с колата на Ландо, защото при Оскар загубихме един сензор.



„Сравнително бързо разбрахме, че това подскачане ще се отрази на износването на планката и затова накарахме пилотите да карат по определен начин на части от пистата. За съжаление, заради оперативния прозорец на колата и характеристиките на пистата, видяхме, че тези методи не бяха достатъчно ефективни.



„Условията, които доведоха до тази неочаквана проява на ефекта на подскачането, са много специфични за Лас Вегас. Ние имаме добре основан и консолидиран начин за настройването на колите и сме уверение, че той ще ни позволи да намерим оптималните настройки за следващите състезания, стартирайки с това на „Лусайл“ тази седмица. Но ние продължаваме да са учим от всеки урок и този от Лас Вегас ни даде полезна информация за оперативни прозорец на нашата кола и подскачането“, обясни Стела.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages