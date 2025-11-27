Ето защо Антонели беше наказан в Лас Вегас

Главният инженер в отбора на Мерцедес Андрю Шовлин обясни причината Андреа Кими Антонели да бъде наказан с пет секунди след финала на Гран При на Лас Вегас.

Kimi Antonelli received a five-second penalty for a false start in Las Vegas 👀



His Mercedes edged forward just enough to earn him the penalty ⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/mTuCWw1LTj — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Санкцията беше дадена на италианеца заради фалстарт, въпреки че от повторенията не се видя много ясно да има такъв. Сеонзорите на ФИА обаче се отчели движение от страна на болида на Антонели преди изгасването на светофарите и поради тази причина той беше наказан.

Тази санкция за малко не коства подиума на италианеца, който оригинално беше класиран пети, но след дисквалифицирането на двамата пилоти на Макларън той зае последното място на почетната стълбичка. В крайното класиране Антонели завърпи на само 0.190 секунди пред Шарл Леклер, който загуби скорост в последните обиколки и изостана от стартиралия 17-и пилот на Мерцедес, въпреки че беше с много по-свежи гуми от неговите.

„Когато хората си мисля за фалстарт, те си представят как някой пуска съединителя и потегля преди изгасването на светофарите. Но тук ситуацията беше доста по-различна и необичайна“, обясни Шовлин.



„Ако погледнете видеото, ще видите, че колата мърда с два сантиметра преди изгасването на светофарите, много, ама много бавно, но Кими в нито един момент на пуска съединителя, той го държи изцяло дръпнат. Това, което според нас се случи, е, че колата започна да се движи в момента, в който Кими отпусна спирачките.



„Обикновено това се прави около секунда преди старта. Дали говорим за вибрирането на колата, или в задвижващата система още е имало въртящ момент, но определено не беше Кими този, който накара колата да мръдне.



„Сега, системите на ФИА са много чувствителни, те засичат и най-малкото движение. Ние успяхме да го видим това минимално движение, когато прегледахме внимателно видеото. Просто лош късмет за него, че получи това наказание. Кими направи всичко правилно, но трябва да намерим начин да гарантираме, че това няма да се повтори“, добави още Шовлин.

