Антонели изравни постижение на Физикела от 2006 година

С класирането си на трето място в крайното подреждане на Гран При на Лас Вегас Андреа Кими Антонели стана първият италиански пилот във Формула 1 от 2006 година насам, записал два поредни подиума.

Антонели завърши втори в Сао Пауло, а в Лас Вегас над три часа след финала беше преместен от пета на трета позиция след двойната дисквалификация на Макларън.

Физикела постигна два поредни подиума през 2006 година, когато беше съотборник на световния шампион Фернандо Алонсо в Рено и стигна до топ 3 първо в Китай, а след това и в Япония. Става въпрос за две трети места в края на сезона, които помогнаха на Физикела да завърши 4-и в крайното класиране за годината.

Снимки: Gettyimages