ФИА ще следи изкъсо Макларън в Катар

От Международната автомобилна федерация (ФИА) ще следят изкъсо отбора на Макларън в хода на предстоящата Гран При на Катар след двойната дисквалификация на британския тим в Лас Вегас миналата седмица. Ландо Норис и Оскар Пиастри бяха изключени от резултатите в Града на греха, след като се оказа, че планките на техните автомобили са износени отвъд рамките на допустимото.

Тази двойна дисквалификация за Макларън дойде само две седмици, след като се появи информация, че от ФИА тайно са инструктирали определени отбори да премахнат едни приспособления, чиято цел е да предпазват планката от износване. Това приспособление е позволявало на въпросните екипи да настройват своите коли по-ниско, отколкото иначе би било възможно, без да се притесняват за износването на планката.

Именно поради тази причина от ФИА ще следят изкъсо Макларън по време на състезателния уикенд на „Лусайл“. На теория тимът от Уокинг може да бъде принуден да вдигна колите на Норис и Пиастри, което пък да се отрази негативно на темпото на двамата.

