Ще падне ли отново Макларън от два стола на земята?

Повечето от нас сме чували поговорката „да паднеш от два стола на земята“, но изглежда, че в отбора на Макларън не са, въпреки че вече веднъж им се случи.

През 2007 година пилоти на британския тим бяха привлеченият от Рено действащ двукратен световен шампион Фернандо Алонсо и дебютантът Люис Хамилтън. Тогава обаче нито един от двамата не успя да вземе титлата, въпреки че реално един от тях беше начело в генералното класиране от второто състезание в Малайзия до самия край на сезона в Бразилия. Вместо това титлата буквално беше отмъкната от Кими Райконен, който с две победи в последните два кръга в Китай и Бразилия успя да изпревари с една точка Хамилтън и Алонсо, които завършиха с равен актив.

Сега, 18 години по-късно, Макларън е изправен пред угрозата да повтори същата грешка с Ландо Норис и Оскар Пиастри, а този път печеливш би бил Макс Верстапен, който може да грабен своята пета поредна световна титла. Този път неизменно пилот на Макларън е начело в генералното класиране още от първия старт в Австралия, но има реална възможност първото място отново да бъде изгубено в края на шампионата.

През 2007 година основната причина Макларън да загуби пилотската титла бяха всички скандали, които споходиха тима в хода на кампанията. От шпионския скандал с Ферари до гражданската война между Алонсо и Хамилтън, която дори принуди ФИА да се намеси, изпращайки специален комисар в гаража на Макларън в Бразилия, за да е сигурно, че няма фаворизиране на един от двамата. Тази гражданска война беше стартирана основно от Рон Денис и компания, които предпочитаха новакът Хамилтън да стане шампион, а не привлеченият с обещанието да бъде лидер на отбора Алонсо.

Сега, в далеч по-малки измерения, отново можем да говорим за вътрешни проблеми, които могат да костват на Макларън титлата при пилотите. В този случай става дума за прословутите „Папая правила“, за които се говори още от 2024 година. Не е ясно какво точно представляват тези „Папая правила“, но през този сезон ясно се вижда как при всякo тяхно прилагане печеливш е Норис, а губещ – Пиастри.

Саботира ли Макларън Оскар Пиастри за сметка на Ландо Норис?

Австралиецът контролираше развоя на шампионата от ранните му кръгове до края на лятото, когато дори успя да се откъсне на 34 точки пред Норис след победата си в Нидерландия, където Норис отпадна с повреда. След това обаче нещата започнаха да се развиват само в негативна посока за Пиастри, а всичко стартира с онази противоречива заповед от бокса на „Монца“, когато той беше инструктиран да пропусне Норис, след като го беше прескочил заради бавния пит-стоп на британеца.

Последва нетипичният за Пиастри изпълнен с грешки уикенд в Баку, където той първо се блъсна в квалификацията, след което направи фалстарт преди да се стигне и до катастрофата му в петия завой на състезанието. Изглежда, че тези два уикенд плюс контакта с Норис на старта в Сингапур се отразиха много зле психологически на австралиеца, който през последните уикенди определено не е онзи пилот, който допускаше изключително малко неточности и печелеше победа след победа в началото на годината.

В същото време Норис изчисти своите неточности и на свой ред започна да ниже силен резултат след силен резултат, но тук стигаме до двете нули, които британеца записа в последните седмици. Първата от тях дойде в спринта в Остин, а втората в състезанието в Лас Вегас. И в двата случая можем спокойно да кажем, че Норис нямаше никаква вина, тъй като инцидентът в Остин беше по-скоро по вина на Пиастри, а в Лас Вегас неговата дисквалификация, каквато имаше и за Пиастри, дойде след грешна преценка при настройките на MCL39 от страна на Макларън, което доведе до прекомерно износване на планката на пода. Отделно през сезона Норис има още две нули – споменатото по-рано отпадане с повреда на „Зандвоорт“ и това в Канада, което дойде малко преди финала след удар с Пиастри, който обаче беше изцяло по вина на британеца.

Дисквалификацията на Норис увисна на косъм

Така стигаме до ситуацията, в която два кръга преди края на сезона авансът на Норис пред Пиастри и Верстапен, които са с равен точков актив, е 24 пункта. На хартия това изглежда като комфортно предимство за британеца, но да не забравяме, че през 2007 година Хамилтън имаше преднина от 17 точки (в годините, в които победата носеше 10) пред Райконен преди финалните два кръга и все пак загуби титлата.

Първата титла на Фетел дава надежда на Верстапен и Пиастри

А предвид факта, че сега преднината на Норис пред Верстапен, който е по-голямата заплаха от Пиастри, е по-малко от победата, а до края на сезона има и един спринт, със сигурност не можем да изключваме възможността Верстапен да повтори подвига на Райконен от преди 18 години. А, ако това се случи, то Макларън за втори път през този век ще се озове от два стола на земята.