Фетел за Верстапен: Плашещото е, че той все още се подобрява

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Себастиан Фетел гостува в официалния подкаст на световния шампионат – Beyond the Grid.

Една от темите, които германецът и водещият Том Кларксън дискутираха беше свързана с другия четирикратен шампион на Ред Бул – МаксВерстапен. В своя коментар Фетел посочи „стряскащия факт“, че настоящият лидер на Биковете все още не е достигнал пика на своите възможности.

„Мисля, че плашещото нещо е, че той става по-добър. Ние знаем, че той е добър, но той все още се подобрява, все още е гладен и все още е готов да се учи. Също така смятам, че той работи много усилено зад кулисите и това го прави толкова силен. И, разбира се, той е благословен с огромния си талант.



„Но дори и той да е най-талантливият пилот на решетката, това, което според мен го прави толкова силен, е комбинацията от всички фактори, но ключовият е главата му. Във важните моменти той успява да запази хладнокръвие, почти не допуска грешки и записва силни резултати, когато е нужно. Той също така е намерил начин да се справя с напрежението, което всички усещаме, няма как без него, но той е намерил начин да го игнорира.



„Със сигурност за него е по-лесно в битката за титлата през 2025 година, защото той вече е ставал шампион. Не са много хората, които имат толкова много титли, но аз съм късметлия, че мога да кажа, че съм един от тях.



„Най-голямото облекчение за мен дойде след първата титла. Тя е като първата победа, след нея осъзнаваш, че си способен да го постигнеш. Макс не трябва да доказва на никого, че може да печели. Той се намира в позицията на преследвач и знае, че просто трябва да направи всичко перфектно и вече каквото стане“, заяви Фетел.