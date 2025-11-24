Пипо Индзаги дал пет милиона в съблекалнята, след като станал голмайстор на Серия "А"

Интересна случка от миналото разказа бившия плеймейкър на Аталанта Доменико Морфео. Пред "Гадзета дело Спорт" някогашният футболист, който в момента управлява ресторант в Парма, се върна към 1997 г., когато Филипо Индзаги триумфира като голмайстор на Серия "А", изпреварвайки Винченцо Монтела, Джузепе Синьори, Роберто Манчини, Енрико Киеза, Джордж Уеа, Габриел Батистута, Оливер Бирхоф и др.

"Адриано е най-добрият, с когото съм играл. Бяхме заедно във Фиорентина и Парма. Бяхме невероятно близки. Заведох го на плаж, близо до моя дом. В един бар видяхме някакви старци да играят карти. Той ми каза: "Когато реализирам първия си гол, нека го отпразнуваме така". След като вкара, наистина го отпразнувахме по този начин. С Джилардино имах страхотни моменти в Парма. Никой не го искаше в своя отбор на тренировките, не можеше да вкара гол дори с ръце. После Адриано се контузи и започна да бележи отвсякъде. Дадох му куп асистенции.

В Аталанта беше трудно да видиш как Пипо Индзаги харчи пари. Да кажем, че беше малко стиснат. Бяхме в Реджо, преди последния мач от сезона, той ми каза, че ако му помогна да стане голмайстор, ще ми даде пет милиона лирети (б.а. - около $3000 по тогавашния валутен курс). Вкара два гола и ми написа чека още в съблекалнята. Заведох целия отбор на вечеря с тези пари, винаги съм бил щедър.

Мисля, че имах качествата да бъда титуляр в националния отбор на Италия, но нямах необходимата психика. Не винаги бях професионалист. Ако имах различно мислене, кой знае къде щях да се озова. Не ми харесваше да се състезавам или да тренирам. Днес съм в ресторантьорския бизнес и това ми носи щастие, животът не свършва с футбола. Наясно съм, че в Интер можех да направя повече - ядосах Морати, всички очакваха много от мен. Това, което виждам във футбола днес ме отвращава. Не бих се върнал във футболния свят. Намирам го за фалшив", разкри Доменико Морфео.

