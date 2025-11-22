Айнтрахт с обрат в голово зрелище в Кьолн

Айнтрахт (Франкфурт) се изкачи на шесто място във временното класиране на Бундеслигата, след като победи с 4:3 Кьолн като гост в двубой от 11-ия кръг. За “орлите” това е пети пореден мач без загуба в първенството, докато “колите” допуснаха второ последователно поражение и вече са девети.

Домакините откриха резултата още в шестата минута, когато Хайнц намери с дълго подаване Ахе, който избяга вляво, като по този начин остави излезлия напред вратар на гостите в ничия земя, след което върна към Якуб Камински. Полякът прати топката в опразнената врата за 1:0.

След попадението Айнтрахт започна да контролира много повече топката и атакуваше. В 39-ата минута гостите изравниха, след като Артур Теате засече с глава на близката греда центриране от корнер на Чаиби Фарес и с хубав удар прехвърли Швебе за 1:1. До почивката гостите успяха да направят пълен обрат. В шестата минута на добавеното време Махмуд Дахуд направи пълен обрат с добавка от въздуха, след като преди това Швебе бе избил удар на Чаиби.

В 60-ата минута Йонатан Буркарт реши на практика всичко с трети гол във вратата на домакините. Нападателят отклони на близката греда ниско центриране на Доан отдясно. Три минути след това Буркарт се разписа за втори път, след като бе изведен от Кнауф, финтира Лунд и отново прати топката във вратата на Швебе, който докосна кълбото с крака, но не успя да спаси.

В 83-тата минута Мариус Бюлтер направи загубата на Кьолн малко по-почетна, след като стреля в левия ъгъл за крайното 2:4. В добавеното време удар на Ел Мала срещна гредата, а Кьолн дори стигна до трети гол. Джан-Лука Валдшмит засече глава центриране именно на Ел Мала отляво. "Козлите" обаче твърдо късно вдигнаха оборотите и трябваше да преглътнат загубата.

Снимки: Imago