  Sportal.bg
  2. Аталанта
Ювентус подновява интереса си към Едерсон

  22 ное 2025 | 03:05
Полузащитникът на Аталанта Едерсон отново е свързван с евентуален трансфер в Ювентус през януари, въпреки че договорът му изтича чак през юни 2027 година.

Бразилският национал беше цел на няколко клуба и през лятото, сред които Манчестър Юнайтед, Челси и Интер. Според „Гадзета дело Спорт“, „бианконерите“ са готови да направят нов опит за привличането му по време на зимния трансферен прозорец. Надеждите им са подсилени от факта, че все още няма напредък в преговорите за нов договор на халфа.

Основна цел за Ювентус остава Сандро Тонали, но Нюкасъл няма никакво намерение да се разделя с италианския национал, особено в средата на сезона.

Аталанта и Ювентус не са в добри отношения покрай преминаването на Тюн Копмайнерс в торинския гранд. Това означава, че Юве ще трябва да извади около 50 млн. евро за Едерсон, който е разглеждан като заместник на Мануел Локатели в халфовата линия на Лучано Спалети.

Снимки: Gettyimages

