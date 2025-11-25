Диего Симеоне: Виждам се като треньор на Интер някой ден

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне сподели очакванията си за предстоящия сблъсък с Интер в Шампионската лига в сряда. Той похвали съперника за представянето му от началото на сезона и призна, че очаква труден мач. Аржентинецът, който в кариерата си също носи екипа на "нерадзурите", призна, че не изключва възможността един ден самият той да застане начело на Интер.

„Интер играе много добре, има характер и много ясен атакуващ модел. Разполагат с изключителен отбор. Те доминираха през целия мач срещу Милан, имаха шансове да вкарат и можеха да спечелят. Разбира се, те играха за победа. В Шампионската лига цифрите им говорят сами за себе си. За отбор като Интер загубата на дербито означава да го оставиш веднага зад гърба си и да продължиш напред, защото това е много силен отбор, фаворит за спечелването на Скудетото и ще стигне далеч в Шампионската лига. Всеки мач е важен за нас, независимо от съперника. Намираме се във възходяща фаза от сезона. Трябва да се подобрим в някои области, но сме наясно с това и работим по въпроса“, започна Симеоне.

„Нашите фенове могат да ни помогнат утре, те са решаващи за домакинските мачове с невероятната си подкрепа и страст. Искаме те да дадат всичко от себе си, точно както ще направим и ние на терена“, допълни наставникът.

Този мач е повторение на сблъсъка от осминафиналите на Шампионската лига през март 2024 г., когато Интер спечели с 1:0 на „Сан Сиро“ и загуби с 1:2 в Мадрид, след което беше елиминиран след дузпи.

„Някои играчи бяха там и преди две години, но всеки мач е различен. Те смениха треньора и някои други неща. Интер е страхотен отбор, който много харесвам, така че трябва да сме внимателни с потенциала им и да дадем максимума. Не е лесно да се обясни всичко, което виждаш всеки ден, така че няма да дойда тук и да ви кажа как Киву е променил Интер“, допълни аржентинецът.

Симеоне има известни притеснения относно състоянието на играчите си, тъй като вратарят Ян Облак и синът му Джулиано Симеоне са под въпрос за мача.

Накрая той призна, че един ден би застанал начело на Интер: „Не знам, но да, виждам се един ден като треньор на Интер по време на моя път.“

Снимки: Gettyimages