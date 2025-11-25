Популярни
  Интер
Киву: Трябва да продължим позитивния си път в Шампионската лига

  25 ное 2025
  • 271
  • 0
Треньорът на Интер Кристиан Киву сподели очакванията си за предстоящия сблъсък с Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Той вярва, че тимът му бързо ще се отърси след загубата от Милан в дербито през уикенда. Наставникът се надява, че "нерадзурите" ще продължат позитивния си път в този турнир, където до момента има четири победи от четири мача.

„Винаги сме се изправяли на крака и очаквам същото да се случи и след дербито. Предстои ни важен мач, точно както беше и в неделя, срещу силен противник. Това е двубой от Шампионската лига и трябва да продължим позитивния си път в турнира“, започна Киву.

Особено притеснително е, че Интер се показа уязвим при контраатаки, тъй като това е основната сила както на Милан, така и на утрешния им съперник Атлетико Мадрид.

„Очаквам подобен подход на този, който видяхме в неделя. Те ще разчитат на организация, контраатаки и качество. Трябва да сме позитивни, да наложим нашия стил на игра, да прилагаме правилната превантивна преса и да движим топката по-бързо, отколкото в неделя. Трябва да бъдем и по-клинични пред гола“, допълни румънецът.

След скъпоструваща грешка при гола на Милан се появиха въпросителни около вратаря Ян Зомер – дали той ще запази мястото си, или ще получи почивка.

„Длъжен съм да защитавам играчите си. Разполагам с 22 много талантливи футболисти и всички те заслужават да представляват Интер. Всеки може да се пита дали ще е титуляр, или ще влезе от пейката. Наскоро четох за философията на Микел Артета, който казва, че има играчи, които започват мачовете, и такива, които ги завършват. Въпреки това, ролята на вратаря е по-различна. Пепо Мартинес ще получи своите шансове и неговото време също ще дойде, когато се почувства готов след един труден момент“, каза още специалистът.

Мартинес не е играл, откакто миналия месец участва в автомобилна катастрофа с фатален край.

Снимки: Gettyimages

