Ойт Танак поведе в рали „Саудитска Арабия“

Ойт Танак (Хюндай) спечели първата отсечка от рали „Саудитска Арабия“ и поведе в последния кръг от сезона в WRC. Естонецът изпревари с 1,2 секунди Себастиен Ожие (Тойота) в суперспециалния етап „Джамийл Моторспорт“ с дължина 5,220 километра, а Ожие на свой ред беше с 0,9 секунди по-бърз от Елфин Еванс (Тойота), който е начело в класирането в шампионата.

Трети в първата отсечка остана Мартинс Сескс (М-Спорт Форд), на 1,6 секунди от Танак, следван от Тиери Нювил (Хюндай), който остана на 2 секунди от Танак.

Еванс загуби серията си срещу Ожие и завърши пети, на 2,1 секунди от Танак, а топ 6 допълни Кале Рованпера (Тойота) на 2,5 секунди от лидера.

Насър Ал-Атия, който се завърна в WRC за това състезание с М-Спорт, направи фалстарт и беше наказан с 10 секунди, което го прати на 15,7 от Танак.

В WRC2 най-бърз беше трикратният европейски шампион Кайетан Кайетанович (Тойота), който завърши 13-и в генералното класиране, а лидер в RC2 категорията е Оливър Солберг (Тойота), останал 12-и в първата отсечка.

Българският пилот Николай Грязин (Шкода) завърши трети в WRC2 в първата отсечка и заема 15-ото място в общото подреждане след първите 5 състезателни километра.

Утре ралито продължава с 6 отсечки – по две минавания на „Ал Фасалях“ (19,36 км), „Лунната отсечка“ (20,12 км) и „Хулайс“ (11,33 км).

