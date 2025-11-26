Николай Грязин остана 3-и преди старта

Българският пилот в WRC2 Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Шкода) завърши 3-и в своята група в шейкдауна на рали „Саудитска Арабия“, последен кръг от Световния рали шампионат.
Грязин се класира 16-и в общото подреждане, като най-бърз сред Rally2 колите беше Оливър Солберг (Тойота), който не е заявен в WRC2. Оливър, който догодина ще е заводски пилот на Тойота с Rally1 автомобил постигна 3:11.5 минути.
Грязин записа 3:14,2 минути, а пред него завършиха Гас Грийнсмит (Шкода, 3:12 минути) и Пабло Саразен (Ситроен, 3:14,1 минути).
Снимки: Gettyimages