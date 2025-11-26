Николай Грязин остана 3-и преди старта

Българският пилот в WRC2 Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Шкода) завърши 3-и в своята група в шейкдауна на рали „Саудитска Арабия“, последен кръг от Световния рали шампионат.

Грязин се класира 16-и в общото подреждане, като най-бърз сред Rally2 колите беше Оливър Солберг (Тойота), който не е заявен в WRC2. Оливър, който догодина ще е заводски пилот на Тойота с Rally1 автомобил постигна 3:11.5 минути.

WRC2 Shakedown 🇸🇦



1. GREENSMITH 3:12.0

2. Sarrazin +2.1

3. Gryazin +2.2

4. Kajetanowicz +2.6

5. Korhonen +2.9 pic.twitter.com/EiF1U59ZgC — Gus Greensmith (@GreensmithGus) November 26, 2025

Грязин записа 3:14,2 минути, а пред него завършиха Гас Грийнсмит (Шкода, 3:12 минути) и Пабло Саразен (Ситроен, 3:14,1 минути).

Снимки: Gettyimages