  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  3. Еванс се размина със сериозен проблем в шейкдауна

Еванс се размина със сериозен проблем в шейкдауна

  • 26 ное 2025 | 14:41
  • 105
  • 0

Лидерът в класирането в WRC Елфин Еванс (Тойота) завърши едно от минаванията си на шейкдауна на рали „Саудитска Арабия“ с голям камък, забит под скарата, която пази двигателя на колата.

Ралито дебютира този сезон в WRC и трябва да определи новия световен шампион, като Еванс има 3 точки аванс пред Себастиен Ожие (Тойота) и 24 пред Кале Рованпера (Тойота).

Рованпера най-бърз в шейкдауна в Саудитска Арабия
Рованпера най-бърз в шейкдауна в Саудитска Арабия

„Притеснително е, че не знаем къде този камък се е забил под скарата – обясни Еванс пред Dirtfish. – Но това е част от ралито, трябва да оцелеем 300 километра в това състезание, а първите поражения са налице още след 5 километра, така че трябва да сме внимателни.“

Еванс остана трети в шейкдауна, на 1 секунда от Рованпера.

Николай Грязин остана 3-и преди старта
Николай Грязин остана 3-и преди старта

Състезанието включва 17 скоростни отсечки, в които има пустинни участъци, равнинни пътища с много камъни, както и планински трасета, някои от които приличат на легендарните отчески в Аржентина, включително и митичната „Ел Кондор“.

Рованпера показа последната си WRC каска
Рованпера показа последната си WRC каска
Снимки: Gettyimages

