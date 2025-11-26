Еванс се размина със сериозен проблем в шейкдауна

Лидерът в класирането в WRC Елфин Еванс (Тойота) завърши едно от минаванията си на шейкдауна на рали „Саудитска Арабия“ с голям камък, забит под скарата, която пази двигателя на колата.

Ралито дебютира този сезон в WRC и трябва да определи новия световен шампион, като Еванс има 3 точки аванс пред Себастиен Ожие (Тойота) и 24 пред Кале Рованпера (Тойота).

„Притеснително е, че не знаем къде този камък се е забил под скарата – обясни Еванс пред Dirtfish. – Но това е част от ралито, трябва да оцелеем 300 километра в това състезание, а първите поражения са налице още след 5 километра, така че трябва да сме внимателни.“

Еванс остана трети в шейкдауна, на 1 секунда от Рованпера.

Състезанието включва 17 скоростни отсечки, в които има пустинни участъци, равнинни пътища с много камъни, както и планински трасета, някои от които приличат на легендарните отчески в Аржентина, включително и митичната „Ел Кондор“.

