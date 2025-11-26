Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Рованпера най-бърз в шейкдауна в Саудитска Арабия

Рованпера най-бърз в шейкдауна в Саудитска Арабия

  • 26 ное 2025 | 14:07
  • 198
  • 0

Двукратният световен шампион Кале Рованпера (Тойота) беше най-бърз в шейкдауна на последния кръг от Световния рали шампионат – рали „Саудитска Арабия“. Състезанието дебютира този уикенд в WRC и трябва да определи новия световен шампион, като Рованпера е един от тримата претенденти.

Това е последното рали на Рованпера в WRC, като той завърши на половин секунда пред съотборника си Такамото Кацута, който остана втори.

Рованпера показа последната си WRC каска
Рованпера показа последната си WRC каска

„Очаква ни много тежък уикенд за автомобилите, за гумите, за пилотите – заяви след финала Кале. – Ще бъде и емоционален уикенд, ще се опитаме да се забавляваме и да постигнем максимално добър резултат.“

Двамата водачи в класирането Елфин Еванс (Тойота) и Себастиен Ожие (Тойота) записаха 3-о и 9-о време в шейкдауна, като уелсецът завърши на 1 секунда от Кале.

Нювил с глоба за превишена скорост в Саудитска Арабия
Нювил с глоба за превишена скорост в Саудитска Арабия

Рованпера записа 3:01 минути при второто си минаване, Кацута записа най-добрия си резултат също при второто си минаване, а Еванс – в третото.

Екипажите караха част от пауърстейджа „Табан“, като шейкдаунът беше с дължина 4,56 километра.

Показаха как ще изглежда суперспециалният етап на рали "Монте Карло" догодина
Показаха как ще изглежда суперспециалният етап на рали "Монте Карло" догодина
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Кметът на Мадрид отрече, че състезанието ще се провали

Кметът на Мадрид отрече, че състезанието ще се провали

  • 26 ное 2025 | 12:38
  • 348
  • 0
Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал

Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал

  • 26 ное 2025 | 12:30
  • 488
  • 1
ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?

ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?

  • 26 ное 2025 | 12:10
  • 1036
  • 1
Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?

Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?

  • 26 ное 2025 | 09:51
  • 4479
  • 2
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

  • 26 ное 2025 | 07:20
  • 4944
  • 0
Антонели изравни постижение на Физикела от 2006 година

Антонели изравни постижение на Физикела от 2006 година

  • 25 ное 2025 | 20:00
  • 1262
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хьогмо има план, каза как ще изведе Лудогорец отново до върха

Хьогмо има план, каза как ще изведе Лудогорец отново до върха

  • 26 ное 2025 | 14:19
  • 2462
  • 4
Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 17986
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 53936
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 12362
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 7035
  • 11
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 7030
  • 10