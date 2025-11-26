Рованпера най-бърз в шейкдауна в Саудитска Арабия

Двукратният световен шампион Кале Рованпера (Тойота) беше най-бърз в шейкдауна на последния кръг от Световния рали шампионат – рали „Саудитска Арабия“. Състезанието дебютира този уикенд в WRC и трябва да определи новия световен шампион, като Рованпера е един от тримата претенденти.

Това е последното рали на Рованпера в WRC, като той завърши на половин секунда пред съотборника си Такамото Кацута, който остана втори.

„Очаква ни много тежък уикенд за автомобилите, за гумите, за пилотите – заяви след финала Кале. – Ще бъде и емоционален уикенд, ще се опитаме да се забавляваме и да постигнем максимално добър резултат.“

Двамата водачи в класирането Елфин Еванс (Тойота) и Себастиен Ожие (Тойота) записаха 3-о и 9-о време в шейкдауна, като уелсецът завърши на 1 секунда от Кале.

Рованпера записа 3:01 минути при второто си минаване, Кацута записа най-добрия си резултат също при второто си минаване, а Еванс – в третото.

Екипажите караха част от пауърстейджа „Табан“, като шейкдаунът беше с дължина 4,56 километра.

