Шефът на Уилямс отново ще се състезава

Шефът на Уилямс във Формула 1 Джеймс Ваулс се завръща на пистата, като ще стартира в 12-часовото състезание за GT автомобили в Абу Даби на 14 декември.
За последно 46-годишният Ваулс се състезава през 2022 година, когато участва и в четирите кръга на Азиатските серии Льо Ман с Макларън 720S GT3 на Garage 59, като сега отново ще кара за британския тим.
Ваулс ще седне зад волана на Evo версията на 720S GT3, като състезанието е седмица след финала на сезона във Формула 1 на „Яс Марина“.
В 12-часовото състезание той ще дели колата с победителя в категорията Pro-Am през 2024 година Алекс Уест, двукратният шампион в International GT Open в Pro-Am Марко Пулчини и Марк Сансъм, който завърши втори при аматьорите тази година в International GT Open.
„12-часовото състезание в Абу Даби е фантастична надпревара с конкурентни участници. За мен ще е удоволствие да се състезавам заедно с Алекс, Марк и Марко и отново да съм зад волана“, обясни Ваулс, който кара за Garage 59 още докато беше директор по стратегиите в Мерцедес.
Снимки: Gettyimages