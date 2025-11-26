Шефът на Уилямс отново ще се състезава

Шефът на Уилямс във Формула 1 Джеймс Ваулс се завръща на пистата, като ще стартира в 12-часовото състезание за GT автомобили в Абу Даби на 14 декември.

За последно 46-годишният Ваулс се състезава през 2022 година, когато участва и в четирите кръга на Азиатските серии Льо Ман с Макларън 720S GT3 на Garage 59, като сега отново ще кара за британския тим.

After completing a couple of successful GT3 test days over the past few months, I am delighted to announce I will be returning to competitive racing this December with the Garage 59 team, for the Gulf 12 Hours in Abu Dhabi in GT3.



It’s a strong line up, looking forward to… pic.twitter.com/gdmHXljsof — James Vowles (@JV_F1) November 26, 2025

Ваулс ще седне зад волана на Evo версията на 720S GT3, като състезанието е седмица след финала на сезона във Формула 1 на „Яс Марина“.

В 12-часовото състезание той ще дели колата с победителя в категорията Pro-Am през 2024 година Алекс Уест, двукратният шампион в International GT Open в Pro-Am Марко Пулчини и Марк Сансъм, който завърши втори при аматьорите тази година в International GT Open.

„12-часовото състезание в Абу Даби е фантастична надпревара с конкурентни участници. За мен ще е удоволствие да се състезавам заедно с Алекс, Марк и Марко и отново да съм зад волана“, обясни Ваулс, който кара за Garage 59 още докато беше директор по стратегиите в Мерцедес.

