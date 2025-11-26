Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Показаха трасето за Формула 1 в Тайланд

Показаха трасето за Формула 1 в Тайланд

  • 26 ное 2025 | 15:15
  • 409
  • 0

В Тайланд беше представен планът за изграждане на улично трасе в Банкок, което да приеме старт от Формула 1. Страната преговаря от няколко години за домакинство на кръг от световния шампионат, като надеждите са, че скоро ще има договор и първият старт там ще е през 2028 година.

Добрата новина за Либърти Медия е, че провеждането на надпреварата беше осигурено с пари от държавния бюджет на Тайланд, като става въпрос за 1,23 милиарда долара.

Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал
Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал

Дължината на трасето по улиците на Банкок ще е 5732 метра, посоката на движение ще е по часовниковата стрелка, завоите ще са 18. Основната права ще е с дължина 1,2 километра, покрай трасето ще има трибуни за 108 200 човека.

Очаква се, че Тайланд ще получи 5-годишен договор – от 2028 до 2032 и ще получи дата през март или септември, за да може да се комбинира с другите азиатски стартове. От правителството заявиха, че изграждането на трасето ще отнеме 1-2 години и се извършва „на етапи“.

ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?
ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?
 Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Кметът на Мадрид отрече, че състезанието ще се провали

Кметът на Мадрид отрече, че състезанието ще се провали

  • 26 ное 2025 | 12:38
  • 441
  • 0
Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал

Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал

  • 26 ное 2025 | 12:30
  • 607
  • 1
ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?

ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?

  • 26 ное 2025 | 12:10
  • 1310
  • 2
Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?

Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?

  • 26 ное 2025 | 09:51
  • 5201
  • 4
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

  • 26 ное 2025 | 07:20
  • 5520
  • 0
Антонели изравни постижение на Физикела от 2006 година

Антонели изравни постижение на Физикела от 2006 година

  • 25 ное 2025 | 20:00
  • 1309
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

  • 26 ное 2025 | 16:26
  • 1087
  • 0
Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 25148
  • 67
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 54376
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 14392
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 8309
  • 13
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 7939
  • 11