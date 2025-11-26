Показаха трасето за Формула 1 в Тайланд

В Тайланд беше представен планът за изграждане на улично трасе в Банкок, което да приеме старт от Формула 1. Страната преговаря от няколко години за домакинство на кръг от световния шампионат, като надеждите са, че скоро ще има договор и първият старт там ще е през 2028 година.

Добрата новина за Либърти Медия е, че провеждането на надпреварата беше осигурено с пари от държавния бюджет на Тайланд, като става въпрос за 1,23 милиарда долара.

Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал

Дължината на трасето по улиците на Банкок ще е 5732 метра, посоката на движение ще е по часовниковата стрелка, завоите ще са 18. Основната права ще е с дължина 1,2 километра, покрай трасето ще има трибуни за 108 200 човека.

Очаква се, че Тайланд ще получи 5-годишен договор – от 2028 до 2032 и ще получи дата през март или септември, за да може да се комбинира с другите азиатски стартове. От правителството заявиха, че изграждането на трасето ще отнеме 1-2 години и се извършва „на етапи“.

ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1