Норис: Няма промяна, стартирам за победа в Катар

Лидерът в класирането във Формула 1 Ландо Норис заяви, че ще се бори за победата в Гран При на Катар този уикенд, както и че в подхода към състезателния уикенд няма промяна, въпреки че загуби сериозна част от аванса си.

След двойната дисквалификация на Макларън в Лас Вегас, Норис остана начело с 390 точки, следван на 24 пункта от съотборника си Оскар Пиастри и Макс Верстапен.

„Целта ми в Катар е победата, както беше и в Лас Вегас – заяви Норис. – Във всеки един уикенд стартирам за победа и разглеждам състезанията отделно, не мисля за шампионата, няма смисъл, ако побеждавам и се справям добре, титлата ще дойде сама.

„При мен няма промяна, това не зависи от точките, които съм събрал до момента.“

Норис може да си гарантира световната титла още в неделя в Катар, като за целта трябва да увеличи аванса си пред най-близкия си преследвач с 2 точки – от 24 на 26.

