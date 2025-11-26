Норис: Няма промяна, стартирам за победа в Катар

Лидерът в класирането във Формула 1 Ландо Норис заяви, че ще се бори за победата в Гран При на Катар този уикенд, както и че в подхода към състезателния уикенд няма промяна, въпреки че загуби сериозна част от аванса си.
След двойната дисквалификация на Макларън в Лас Вегас, Норис остана начело с 390 точки, следван на 24 пункта от съотборника си Оскар Пиастри и Макс Верстапен.
ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?
„Целта ми в Катар е победата, както беше и в Лас Вегас – заяви Норис. – Във всеки един уикенд стартирам за победа и разглеждам състезанията отделно, не мисля за шампионата, няма смисъл, ако побеждавам и се справям добре, титлата ще дойде сама.
„При мен няма промяна, това не зависи от точките, които съм събрал до момента.“
Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал
Норис може да си гарантира световната титла още в неделя в Катар, като за целта трябва да увеличи аванса си пред най-близкия си преследвач с 2 точки – от 24 на 26.
Показаха трасето за Формула 1 в Тайланд
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Снимки: Gettyimages