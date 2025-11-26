Какво е обяснението на Ферари за бокса на Леклер в Лас Вегас

Пилотът на Ферари Шарл Леклер призна, че няма обяснение за стратегията, която тимът му избра в Лас Вегас и заради която той изостана от битката за местата на подиума. От Ферари допуснаха Шарл да бъде пресечен при спиранията в бокса и да загуби поне една позиция, която той така и не успя да си върне до финала.

Шефът на Ферари Фредерик Васьор се оказа единственият от тима, който се опита да обясни тези решения, свързани основно с това, че Леклер престоя твърде дълго на пистата преди да влезе в бокса.

Man and machine 🔴 pic.twitter.com/httvi2TKiL — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 25, 2025

Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал

„Проблемът беше, че не бяхме напълно сигурни за избора на гуми – заяви Васьор. – Заради променливото време нямахме възможност да направим дълги серии обиколки с твърдите гуми в свободните тренировки.

„Не бяхме сигурни колко обиколки могат да издържат, както и кога да планираме бокса. Не мога да коментирам Мерцедес и Антонели, не знам дали от самото начало са планирали той да кара с един бокс или са планирали и втори.

Норис: Няма промяна, стартирам за победа в Катар

„Но истината е, че в хода на състезанието осъзнахме, че е възможна по-дълга серия обиколки, но като анализираме случилото се, то сега е ясно, че ако Леклер беше спрял преди Пиастри, то щеше да е по-добре за нас. Но след състезанието е много лесно да се правят анализи.“

Показаха трасето за Формула 1 в Тайланд

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages