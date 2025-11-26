Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Какво е обяснението на Ферари за бокса на Леклер в Лас Вегас

Какво е обяснението на Ферари за бокса на Леклер в Лас Вегас

  • 26 ное 2025 | 18:14
  • 809
  • 2

Пилотът на Ферари Шарл Леклер призна, че няма обяснение за стратегията, която тимът му избра в Лас Вегас и заради която той изостана от битката за местата на подиума. От Ферари допуснаха Шарл да бъде пресечен при спиранията в бокса и да загуби поне една позиция, която той така и не успя да си върне до финала.

Шефът на Ферари Фредерик Васьор се оказа единственият от тима, който се опита да обясни тези решения, свързани основно с това, че Леклер престоя твърде дълго на пистата преди да влезе в бокса.

Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал
Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал

„Проблемът беше, че не бяхме напълно сигурни за избора на гуми – заяви Васьор. – Заради променливото време нямахме възможност да направим дълги серии обиколки с твърдите гуми в свободните тренировки.

„Не бяхме сигурни колко обиколки могат да издържат, както и кога да планираме бокса. Не мога да коментирам Мерцедес и Антонели, не знам дали от самото начало са планирали той да кара с един бокс или са планирали и втори.

Норис: Няма промяна, стартирам за победа в Катар
Норис: Няма промяна, стартирам за победа в Катар

„Но истината е, че в хода на състезанието осъзнахме, че е възможна по-дълга серия обиколки, но като анализираме случилото се, то сега е ясно, че ако Леклер беше спрял преди Пиастри, то щеше да е по-добре за нас. Но след състезанието е много лесно да се правят анализи.“

Показаха трасето за Формула 1 в Тайланд
Показаха трасето за Формула 1 в Тайланд
 Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Кметът на Мадрид отрече, че състезанието ще се провали

Кметът на Мадрид отрече, че състезанието ще се провали

  • 26 ное 2025 | 12:38
  • 573
  • 0
Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал

Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал

  • 26 ное 2025 | 12:30
  • 755
  • 1
ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?

ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?

  • 26 ное 2025 | 12:10
  • 1694
  • 2
Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?

Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?

  • 26 ное 2025 | 09:51
  • 5635
  • 4
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

  • 26 ное 2025 | 07:20
  • 6632
  • 0
Антонели изравни постижение на Физикела от 2006 година

Антонели изравни постижение на Физикела от 2006 година

  • 25 ное 2025 | 20:00
  • 1380
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

  • 26 ное 2025 | 16:26
  • 13131
  • 6
Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 37483
  • 134
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 55604
  • 32
Ранните мачове в Шампионската лига започват след минути

Ранните мачове в Шампионската лига започват след минути

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 18445
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 11059
  • 20