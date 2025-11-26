Популярни
Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал

  • 26 ное 2025 | 12:30
  • 312
  • 0

Двамата пилоти на Ферари завършиха в зоната на точките в Гран При на Лас Вегас, но Скудерията продължава да изостава от Мерцедес и Ред Бул в битката за второто място при конструкторите. Това е крачка напред в сравнение с двойното отпадане в Сао Пауло, но специално в Лас Вегас Мерцедес се възползва повече от наказанията на Макларън, тъй като и двамата пилоти на тима завършиха пред Шарл Леклер.

„Със сигурност, не сме в ситуацията от предишния кръг, когато не взехме точки – обясни шефът на Ферари Фредерик Васьор. – Но пък преди две седмици заемахме второто място при конструкторите.

Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?
Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?

„Не може да се каже, че сезонът е пълен провал, за мен провал не е подходящата дума, но неприятното е, че за последните два уикенда спечелихме 6 или 7 точки.“

Васьор направи тези коментари за точките преди дисквалификацията на двамата пилоти на Макларън, след което резултатът на Ферари се подобри.

ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?
ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?

В Бразилия Ферари отстъпи на третото място при конструкторите след спринта, а след неделното състезание Ред Бул излезе на третата позиция, като Скудерията мина на 4-ото място.

„Преди да се случи това, ние бяхме пред Мерцедес и Ред Бул в шампионата, така че нещата не са толкова драматични – допълни Васьор. – Аз прекрасно разбирам пилотите, те искат повече. И повярвайте ми, на срещите ни в понеделник в базата, аз също съм суров в оценките си.“

Ще падне ли отново Макларън от два стола на земята?
Ще падне ли отново Макларън от два стола на земята?
Снимки: Gettyimages

