Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал

Двамата пилоти на Ферари завършиха в зоната на точките в Гран При на Лас Вегас, но Скудерията продължава да изостава от Мерцедес и Ред Бул в битката за второто място при конструкторите. Това е крачка напред в сравнение с двойното отпадане в Сао Пауло, но специално в Лас Вегас Мерцедес се възползва повече от наказанията на Макларън, тъй като и двамата пилоти на тима завършиха пред Шарл Леклер.

„Със сигурност, не сме в ситуацията от предишния кръг, когато не взехме точки – обясни шефът на Ферари Фредерик Васьор. – Но пък преди две седмици заемахме второто място при конструкторите.

„Не може да се каже, че сезонът е пълен провал, за мен провал не е подходящата дума, но неприятното е, че за последните два уикенда спечелихме 6 или 7 точки.“

Васьор направи тези коментари за точките преди дисквалификацията на двамата пилоти на Макларън, след което резултатът на Ферари се подобри.

В Бразилия Ферари отстъпи на третото място при конструкторите след спринта, а след неделното състезание Ред Бул излезе на третата позиция, като Скудерията мина на 4-ото място.

„Преди да се случи това, ние бяхме пред Мерцедес и Ред Бул в шампионата, така че нещата не са толкова драматични – допълни Васьор. – Аз прекрасно разбирам пилотите, те искат повече. И повярвайте ми, на срещите ни в понеделник в базата, аз също съм суров в оценките си.“

