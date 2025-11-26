Джошуа обясни защо е решил да се бие с Джейк Пол

Джейк Пол срещу Антъни Джошуа е официален двубой, но въпреки подписаните договори, пресконференцията и срещата лице в лице, феновете все още не могат да повярват.

Пол, инфлуенсър, превърнал се в професионален боксьор, досега се е бил с други инфлуенсъри, застаряващи или пенсионирани ММА бойци и бивши боксьори, сред които най-забележително – почти 60-годишният Майк Тайсън. Сега, в своя 14-ти професионален двубой, Пол прави огромна стъпка нагоре в нивото на конкуренция – както буквално, така и преносно.

На 19 декември в Kaseya Center Пол ще се изправи срещу Джошуа – бивш двукратен обединен световен шампион в тежка категория и олимпийски шампион от 2012 г. Джошуа, на 36 години, се биеше за световна титла съвсем наскоро – в последния си мач през 2024 г., и все още се смята за един от най-добрите тежки боксьори в света.

Пол ще има шанс да постигне може би най-голямата изненада в историята на бокса и да шокира света. Но какво точно печели от това Джошуа, който според много наблюдатели се намира в неизгодна ситуация?

„В бокса имаш умения и имаш продаваемост“, каза Джошуа, обяснявайки решението си да се бие с Пол пред репортери. „За съжаление, понякога се случва така, че можеш да имаш двама от най-добрите бойци с най-големи умения, но ако нямат продаваемост, няма да могат да покажат таланта си на света, защото телевизиите не се интересуват, а и феновете не се интересуват. Затова трябва да внесем продаваемостта в сферата на уменията. Ето защо аз винаги се старая да привличам погледите към този спорт.

На младите боксьори винаги казвам: „Не чакайте да станете шампиони, за да кажете на света кои сте. Тогава вече е късно. Трябва да накарате хората да ви следват, за да може, когато станете шампиони, всички да са готови да си купят билет. „Искам да видя този човек – той е тук в града.“ Затова трябва да се обърне внимание и на продаваемостта. Погледнах на това и си казах: „Уау, това е страхотна възможност да се покажа пред целия свят. Дай Боже да си свърша работата, да причиня сериозни поражения на Джейк по зрелищен начин и да спечеля.“ След това целият този пазар ще дойде при мен, а аз мога да се концентрирам върху други бойци, които имат чисти умения и се нуждаят от тази реклама.“

Джошуа е на върха в бокса от много години, като се е изправял срещу топ имена като Олександър Усик, Владимир Кличко, Даниел Дубоа и други. Очаква се той да се справи с лекота с Пол, тъй като на хартия има всички предимства: размер, умения и опит.

Попитан дали увереността му е на най-високо ниво, предвид нивото на съперника, срещу когото ще се бие, Джошуа не подцени Пол.

„Не искам да се фокусирам върху това да е само за Джейк, от типа: „О, Джейк е дребен, значи съм уверен. Джейк е еди-какъв си, значи съм уверен“, каза Джошуа. „Аз просто се фокусирам върху себе си. Аз съм уверен в себе си. Той може да е висок три метра и пак ще съм уверен. Не става въпрос за това какъв е той. Имам добър екип. Минал съм през възходи и падения. Издържал съм изпитанието на времето. Страстен съм. Гладен съм за победа и съм тук, за да се бия докрай. Уверен съм.“