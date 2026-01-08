Дмитрий Бивол планира завръщане на пролет срещу германец

Дмитрий Бивол ще се изправи срещу задължителния претендент на IBF при своето завръщане на ринга.

Вадим Корнилов, мениджър на обединения шампион полутежка категория в професионалния бокс Дмитрий Бивол, съобщи пред Ланс Пъгмайър, че неговият боксьор възнамерява да се завърне през „март или април“ срещу задължителния претендент на IBF Михаел Айферт.

Според Корнилов, Бивол (24-1, 12 KO) е претърпял операция на гърба през август и планира да се завърне „скоро“ в тренировъчния лагер. Бивол преодоля изключително труден период в средните рундове, за да спечели със съдийско решение реванша срещу съперника си Артур Бетербиев през февруари. След това той оваканти титлата на WBC, изправен пред потенциален сблъсък с тогавашния временен шампион Дейвид Бенавидес, който пък впоследствие победи Антъни Ярд.

Айферт (13-1, 5 KO) е задължителен претендент от почти три години, след като победи Жан Паскал във финален елиминационен мач през март 2023 г. IBF нареди на Бетербиев да се изправи срещу него след първоначалната му победа над Бивол, но прие молбата на последния за незабавен реванш.