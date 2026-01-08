Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

OЧАКВАЙТЕ В 15:00: Владо Николов гост в "Block Out"
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Дмитрий Бивол планира завръщане на пролет срещу германец

Дмитрий Бивол планира завръщане на пролет срещу германец

  • 8 яну 2026 | 13:30
  • 245
  • 0
Дмитрий Бивол планира завръщане на пролет срещу германец

Дмитрий Бивол ще се изправи срещу задължителния претендент на IBF при своето завръщане на ринга.

Вадим Корнилов, мениджър на обединения шампион полутежка категория в професионалния бокс Дмитрий Бивол, съобщи пред Ланс Пъгмайър, че неговият боксьор възнамерява да се завърне през „март или април“ срещу задължителния претендент на IBF Михаел Айферт.

Според Корнилов, Бивол (24-1, 12 KO) е претърпял операция на гърба през август и планира да се завърне „скоро“ в тренировъчния лагер. Бивол преодоля изключително труден период в средните рундове, за да спечели със съдийско решение реванша срещу съперника си Артур Бетербиев през февруари. След това той оваканти титлата на WBC, изправен пред потенциален сблъсък с тогавашния временен шампион Дейвид Бенавидес, който пък впоследствие победи Антъни Ярд.

Айферт (13-1, 5 KO) е задължителен претендент от почти три години, след като победи Жан Паскал във финален елиминационен мач през март 2023 г. IBF нареди на Бетербиев да се изправи срещу него след първоначалната му победа над Бивол, но прие молбата на последния за незабавен реванш.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Планове за супер-сблъсък в Япония: Наоя Иноуе срещу Джунто Накатани през май

Планове за супер-сблъсък в Япония: Наоя Иноуе срещу Джунто Накатани през май

  • 8 яну 2026 | 13:25
  • 177
  • 0
Националите по карате на лагер от 29 януари

Националите по карате на лагер от 29 януари

  • 7 яну 2026 | 19:13
  • 563
  • 0
Дейна Уайт прави първата си боксова галавечер на 23 януари

Дейна Уайт прави първата си боксова галавечер на 23 януари

  • 7 яну 2026 | 18:38
  • 1538
  • 0
Кога най-после истината ще застигне Тайсън Фюри

Кога най-после истината ще застигне Тайсън Фюри

  • 7 яну 2026 | 14:50
  • 13438
  • 4
Братан Ценов празнува рожден ден днес

Братан Ценов празнува рожден ден днес

  • 7 яну 2026 | 08:59
  • 1712
  • 0
Усик иска още две или три срещи преди да се пенсионира

Усик иска още две или три срещи преди да се пенсионира

  • 5 яну 2026 | 17:30
  • 1788
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 5999
  • 11
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 21124
  • 105
Владо Николов е гост в Block Out

Владо Николов е гост в Block Out

  • 8 яну 2026 | 13:13
  • 3396
  • 2
ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

  • 8 яну 2026 | 11:32
  • 14686
  • 17
Спартак (Варна) изчисти задълженията си и съвсем скоро ще може да привлича нови играчи

Спартак (Варна) изчисти задълженията си и съвсем скоро ще може да привлича нови играчи

  • 8 яну 2026 | 12:37
  • 3059
  • 3
Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

  • 8 яну 2026 | 07:40
  • 6877
  • 8