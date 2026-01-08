Осем битки бяха добавени към UFC Мексико Сити

Предстоящата галавечер на UFC в Мексико Сити на 28 февруари започва да се оформя, след като организацията обяви няколко нови двубоя. В главния двубой бившият шампион в категория муха Брандън Морено ще се изправи срещу Асу Алмабаев.

Освен "гвоздея на вечерта", в главната подгряваща среща ще се сблъскат класирани състезателки в категория петел – Мейси Чиасон ще се изправи срещу Айлин Перес.

Притисната до стената след две поредни загуби, Чиасон, ще се опита да се върне на победния път през февруари. Тя ще се стреми да се възстанови след пораженията от Яна Сантос и Кетлен Виейра в последните си две изяви в октагона. Преди тези загуби Чиасон записа впечатляващи победи над Майра Буено Силва и Пани Кианзад.

Перес, която заема 7-о място в ранглистата в дивизията, влиза в двубоя след пет последователни победи и стабилно изкачване в класацията на категория петел. В последната си среща Перес надделя над Карол Роса с единодушно съдийско решение и се надява, че още няколко победи могат да я доближат до битка за титлата в категория до 61 килограма.

В програмата на събитието са включени и два двубоя в средна категория: ветераните от "Contender Series" Деймиън Пинас и Уес Шулц ще кръстосат ръкавици, а Райън Гандра ще се изправи срещу Хосе Даниел Медина.

Роденият в Мексико Едгар Чайрес се завръща, за да се бие с Фелипе Бунес, а непобеденият талант Иманол Родригес ще се изправи срещу Кевин Борхас в два допълнителни двубоя в категория муха.

Сантяго Луна също се завръща в октагона за среща с Анхел Пачеко, докато в категория петел Кристиан Киньонес и Крис Моутиньо също ще премерят сили в Мексико Сити. На галава в дуел ще се сблъскат две състезателки в категория муха – София Монтенегро срещу Ернеста Карацкайте.

Очаква се през следващите седмици да бъдат обявени още двубои за галавечерта на UFC в Мексико Сити.