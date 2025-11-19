Джейк Пол преди битката му с Антъни Джошуа: Малко ме е страх

Джейк Пол обещава да шокира света, когато се изправи срещу най-трудния си опонент до момента.

След като чу всички критики относно биографията си и избора на противници, Джейк Пол отговори, като организира двубой срещу бившия шампион в тежка категория Антъни Джошуа. Срещата е насрочена за 19 декември в Маями.

Първоначално Пол трябваше да се бие с Джервонта „Танка“ Дейвис в мач, в който той щеше да има огромно предимство в ръста пред значително по-малкия си съперник. Вместо това, той пое в напълно противоположна посока с Джошуа. В най-добрите си години Джошуа беше класиран като един от топ боксьорите в тежка категория, с множество престижни победи в актива си, включително брутален нокаут над бившия шампион на UFC в тежка категория Франсис Нгану.

„Казваха ми да се бия с истински боксьор“, заяви Пол в своя YouTube канал. „Казваха ми да се бия с някой с моя размер. Казваха ми да се бия със световен шампион. Разгледахме дълъг списък с предполагаеми бойци, срещу които да се изправя.“

Джошуа срещу Пол или играчка-плачка

„Вие, момчета, искахте да се целя по-високо. А какво ще кажете за два пъти по-голям? Буквално, той е два пъти по-голям от Джервонта [Дейвис].“

Пол не подценява опасността, свързана с двубой срещу някой като Джошуа, който безспорно е най-сериозното му изпитание досега, след като е натрупал по-голямата част от победите си срещу ветерани от UFC и боксьори от средна класа. Сега той ще се изправи срещу легитимен боец в тежка категория с унищожителна нокаутираща сила в един удар.

„Двукратен световен шампион в тежка категория. Златен олимпийски медалист“, каза Пол за Джошуа. „Докато той печелеше олимпийско злато, аз снимах клипчета за "Vine" в гимназията. Ей Джей е нокаутьор с битки, които са приключвали буквално за секунди. Няма да лъжа, малко ме е страх.“

„Малкият Джош има договор с моя враг, Еди Хърн. Знам, че Еди и всички вие, които се съмнявате, казвате, че няма да приема този мач. Приказките са евтини, приятели мои, но познайте какво? Не сте сами. Дори моите приятели и семейство не можеха да повярват, че приемам тази битка.“

Официално: Джошуа срещу Пол в професионален двубой преди Коледа

Мачът между Пол и Джошуа се организира за кратко време, след като планираният двубой срещу Дейвис беше отменен. Причината бе съдебен иск срещу Дейвис от бивша приятелка, която го обвинява в тревожни прояви на домашно насилие. В крайна сметка Пол и екипът му решиха да се откажат от мача с Дейвис и да потърсят нов опонент.

„Ето я истината – той има минало с много арести и обвинения, но всеки има минало“, коментира Пол относно Дейвис. „Приехме това. Но когато пренесеш миналото в настоящето с домашно насилие, си аут, точка. Реалността е, че Джервонта провали най-големия си шанс в кариерата и съсипа връзката си с най-голямата стрийминг платформа в света.“

Въпреки че изглежда приема предстоящия си мач сериозно, осъзнавайки потенциалната катастрофа, която може да го очаква, Пол обещава да шокира света.

„Не се заблуждавайте, това е най-големият мач в кариерата ми“, заяви Пол. „Влизам в леговището на лъва. Правя нещо, което никой друг не е правил досега. Аз, Джейк Джоузеф Пол, ще нокаутирам, победя и засрамя Антъни Джошуа в петък, 19 декември, на живо по Netflix.“