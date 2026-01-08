Популярни
Роднина на Ей Джей твърди, че се боксьорът се оттегля от спорта

  • 8 яну 2026 | 14:15
  • 357
  • 0
Бъдещето на Антъни Джошуа в бокса е поставено под въпрос, но все още няма официално изявление относно кариерата му. Наскоро Антъни Джошуа преживя лична трагедия, след като двама негови приятели и членове на екипа му загинаха при автомобилна катастрофа в Нигерия.

Сега около бившия шампион в тежка категория се носят слухове за оттегляне, като чичо му твърди, че Ей Джей е споделил пред семейството си, че повече няма да се боксира. 36-годишният Джошуа е получил леки наранявания при инцидента, случил се само дни след победата му над Джейк Пол на 19 декември в Маями. Той е бил на почивка в Нигерия, откъдето са родом родителите му.

Чичото на Джошуа, Адедамола Джошуа, е заявил пред изданието The PUNCH, че боксьорът „се е оттеглил от бокса“, като е съобщил това на семейството си. Към момента няма потвърждение по този въпрос нито от самия Антъни Джошуа, нито от каналите на Matchroom Boxing.

Джошуа (29-4, 26 нокаута) предизвика дългогодишния си медиен съперник Тайсън Фюри след победата над Джейк Пол. След като Фюри обяви, че ще се завърне на ринга през 2026 г., изглеждаше, че най-накрая може да станем свидетели на дългоочаквания сблъсък между двете най-големи звезди в тежка категория на Великобритания от това поколение. Обсъждаше се и възможността Джошуа да се изправи срещу Фабио Уордли за титлата на WBO в тежка категория – мач, който според промоутъра Еди Хърн може би е бил по-важен за Джошуа заради заложения световен пояс.

Трагично загиналите в катастрофата, Кевин Латиф „Лац“ Айоделе и Сина „Иволв“ Гами, са били не само приятели, но и дългогодишни треньори и членове на екипа на Джошуа. Боксьорът е известен със своята изключителна лоялност към близките си.

