„Знам, че не може да ме победи“: Стивънсън очаква с нетърпение битката с Лопес

Шакур Стивънсън е убеден, че стилът на Теофимо Лопес е напълно удобен за него.

В навечерието на предстоящия си двубой за титлата в категория до 63 килограма срещу шампиона Теофимо Лопес, Стивънсън гостува виртуално на легендите Андре Уорд и Рой Джоунс-младши в предаването „All The Smoke Fight“. Той говори за възможността да направи сериозна заявка за статуса на най-добър боксьор в света в двубоят, който ще се проведе на 31 януари. Представяме ви част от изказванията на Шакур.

Как се чувства преди сблъсъка с Теофимо

„Чувствам се добре. Концентриран съм и съм в отлична форма. Тренировъчният лагер върви по план, така че сега просто чакаме деня на мача. Готов съм и определено идвам, за да шокирам света.“

За миналия им спаринг

„Направихме спаринг от около три рунда... Беше нормално, не може да се правят големи изводи. Влязохме в ринга и аз смятам, че се представих по-добре. Той вероятно си мисли, че е направил нещо. Но според моите спомени – както казах, знам, че не може да ме победи. Така го усещам.“

За оценката му за стила на Теофимо

„Смятам, че е истински боец. Прави много неща добре. Мисля, че е атрактивен. Но има някои основни неща, при които според мен допуска грешки, и аз смятам да се възползвам от тях.“

„Аз съм състезател, братле. Искам да бъда най-добрият. Когато гледам определени боксьори, като например последния мач на Тео, който наблюдавах от първия ред, си казах: „По дяволите, този тип е като млад Рой (Джоунс)“... Хареса ми и това ме накара да искам да се кача на ринга с него, за да видя дали може да прави същите неща и срещу моя стил.“

Какво ще затрудни Теофимо на ринга

„Всички знаем, че той има проблеми с боксьори, които се движат много по ринга. Той иска съперниците му да стоят пред него, за да може да ги разгадае. Но аз планирам... няма да разкривам тактиката си, но планирам да правя по малко и от двете. Не възнамерявам само да се движа, нито само да стоя пред него. Смятам да направя всичко необходимо, за да спечеля.“

„Тео е страхотен боец, разбирам го, но не мисля, че някой от тези момчета е на моето ниво, когато съм в най-добрата си форма. Така че на 31 януари го очаква много работа.“

Вижте цялото интервю тук: