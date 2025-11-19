Лорънс Околие предложи помощ на Джейк Пол за битката с Антъни Джошуа

Популярни
  19 ное 2025
Лорънс Околие предложи услугите си на Джейк Пол, след като официално беше обявено, че инфлуенсърът ще се изправи на ринга срещу бившия световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа.

След като стана ясно, че Джейк Пол ще се боксира с Антъни Джошуа, а не с шампиона в лека категория Джервонта Дейвис, Лорънс Околие предложи да подаде ръка на Пол. В разговор с ESPN относно предстоящото събитие и интереса си да участва в подготовката, Околие сподели следното.

„Искам да отида и да помогна на Джейк Пол и да му дам шанс. Искам да отида в Пуерто Рико. Това, което не искам да му се случи, е да бъде абсолютно унищожен в рамките на един рунд, ако Ей Джей реши да се развихри“, заяви Околие. „Предстои ми мач, но ще отида за няколко седмици. Искам да разбера какво е накарало Джейк Пол да си каже: „Ще се кача на ринга с този 113-килограмов мускулест мъж от Англия, този голям тип, олимпийски златен медалист, бивш двукратен световен шампион в тежка категория, пред милиони фенове по Netflix.“

Околие добави, че не очаква Джошуа да влезе в този мач с намерението да нокаутира Пол при първа възможност.

Джошуа и Пол ще се изправят един срещу друг на 19 декември в Маями, като събитието ще се излъчва на живо по Netflix.

