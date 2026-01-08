Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Антъни Джошуа с емоционално изявление след катастрофата в Нигерия

Антъни Джошуа с емоционално изявление след катастрофата в Нигерия

  • 8 яну 2026 | 17:33
  • 515
  • 0
Антъни Джошуа с емоционално изявление след катастрофата в Нигерия

Антъни Джошуа публикува изявление, след като стана участник в автомобилна катастрофа в Нигерия, при която загинаха двама от близките му приятели. В края на декември Джошуа получи леки наранявания при инцидента, докато Сина Гами и Латиф Айоделе, членове на екипа му и негови доверени лица, загубиха живота си.

В четвъртък боксьорът публикува изявление, в което отдаде почит на Гами и Айоделе, като същевременно благодари на боксовата общност за подкрепата.

„Благодаря ви за цялата любов и грижа, които показахте към моите братя“, написа Джошуа в Instagram. Дори не осъзнавах колко специални са те. Просто се разхождах и се шегувах с тях, без дори да знам, че Бог ме е поставил в присъствието на велики мъже. 100% е трудно за мен, но знам, че е още по-трудно за техните родители. Имам силен дух и вярвам, че Бог познава сърцата им. Нека Бог се смили над моите братя“, добави той.

Инцидентът е станал дни след като Джошуа нокаутира Джейк Пол в боксовия им мач през декември в Маями. Според BBC, боксьорът е пътувал, за да посети роднини и да отпразнува новата година, когато се е случила катастрофата.

