Септември (U17) 4:0 Славия (U17)
Джейк Пол се закани да приключи Джошуа и да му отнеме битката с Фюри

  • 22 ное 2025 | 09:33
  • 1776
  • 3

Джейк Пол обеща да нокаутира Антъни Джошуа в дългоочаквания им сблъсък на 19 декември, след което обяви: „Догодина ще се боксирам срещу Тайсън Фюри.“

Двамата застанаха лице в лице в края на първата пресконференция, където Пол разкри как планира да победи бившия шампион в тежка категория в професионалния им осемрундов мач в Маями.

„Той е един от най-добрите тежкоатлети в историята, но смятам, че за боксьор в тежка категория често е по-трудно да се бие с по-малък съперник заради разликата в скоростта, работата с краката, ъглите и движението на главата“, каза Пол.

„Цялата тази сила е чудесна, но аз просто трябва да избегна онзи един удар в продължение на осем рунда – и вярвам, че мога да го направя. Знам, че мога да го разчупя, да трупам точки и да направя този мач страхотен. Не ме уважавайте само защото се качвам на ринга - уважавайте ме, защото ще спечеля.“

„Джейк е сериозен боец", каза Джошуа. "Не можеш да подценяваш никого. Трябва да го разрежа, да го пречупя и да му причиня болка. Няма нищо повече от това. Няма значение какво казват другите – аз трябва да си свърша работата.“

Джошуа не е излизал на ринга след тежката си загуба с нокаут от Даниел Дюбоа през септември миналата година. Той се е свързал с екипа на настоящия световен шампион Олександър Усик, за да се подготви за осемрундовия двубой на 19 декември.

Джошуа разкри и раздялата си с досегашния си треньор Бен Дейвисън, който миналата седмица заяви пред Boxing News Online, че този мач „не е добър за бокса“.

„Поканиха ме да тренирам с отбора на Усик“, каза Джошуа. „Той е един от най-добрите в света, но това не се дължи само на него. Заслуга има и екипът около него, затова се свързах с тях и получих страхотен поглед към това как работи човек, постигнал толкова много. Това беше чудесно изживяване и е много предизвикателно.“

Джошуа потвърди, че не е правил спаринги с Усик. „В момента той влиза и излиза от лагер и се подготвя на друго място.“

Освен обещанието да нокаутира Джошуа, ютюбърът, превърнал се в боксьор, се закани и да измести промоутъра Еди Хърн от върха на Matchroom Boxing, преди да се намеси в плановете за апетитен изцяло британски двубой срещу бившия световен шампион Тайсън Фюри.

„Огромна грешка е да ме подценяват“, добави Пол. „Слагам край на всички тези планове – не резервирайте полети или хотели. Ще нокаутирам този човек, ще стана CEO на Matchroom Boxing, ще променя плановете и догодина аз ще съм срещу Тайсън Фюри. Вижте какво се случи последния път, когато дойдоха в Америка с плановете си. Анди Руис ги спря. Това е новата версия "Анди Руис".

Притесненията за безопасността, заради разликата в теглото, се засилиха заради лимита на Джошуа от 111 кг , като няма клауза за рехидратиране след кантара.

„Това е така“, каза Джошуа. „111 кг – това е теглото, с което трябва да се претегля. Върху това се фокусирам. Всичко останало след това е бонус.“

Снимки: Imago

