Джошуа срещу Пол: цирк и ново омърсяване на бокса

Очакваното потвърждение за „колосален глобален сблъсък“ между Джейк Пол и Антъни Джошуа пристигна в понеделник сутринта без особен гръм и трясък. Това гръмко определение за осемрундовата схватка между бивш ютюбър и бивш световен шампион в тежка категория дойде от компанията на Пол – Most Valuable Promotions, която обяви още, че мачът ще се излъчва на живо в Netflix на 19 декември под името „Деня на Страшния съд“.

Боксът съществува в някакъв свой паралелен свят, който сякаш отдавна е загубил всякакъв страх от осъждане, а Пол винаги е имал мегаломански мечти като начинаещ професионалист. И все пак дори и боксът може да се замисли за собствената си отговорност, ако Пол пострада тежко и се озове в болница след този напълно санкциониран двубой с регулационни 10-унциеви ръкавици в Маями.

Пол е блестящ манипулатор и досега подбираше съперниците си изключително внимателно, за да избегне прекомерна опасност. Най-успешният му трик бе да вкара 58-годишния Майк Тайсън на ринга миналия ноември. Това се превърна в най-големия „мач“ на 2024 г., но всъщност беше неизбежна пародия, защото Тайсън отдавна бе само сянка на величието, което някога беше. Години на самоунищожение, тежка депресия, язва на стомаха, проблем с коляното и остра ишиасна болка означаваха, че Тайсън просто се влачеше по ринга и поемаше по някой удар срещу астрономически хонорар.

Джошуа е на 36 години и страни от публичните изяви след понесения нокаут от Даниел Дюбоа преди 14 месеца. До скоро погледът му бе насочен към изключително доходоносен двубой с Тайсън Фюри – който пък загуби последните си два мача от Олександър Усик.

Миналата събота, преди Конър Бен да надиграе Крис Юбанк младши, Турки Ал-Шейх – председателят на Главната развлекателна служба на Саудитска Арабия и човекът, който държи юздите на световния бокс на най-високо ниво – каза пред 60 000 души на стадион „Тотнъм Хотспър“, че догодина ще организира две мега битки. Той се усмихна многозначително, когато беше попитан дали двубоят Фюри – Джошуа вече е договорен.

Промоутърът Еди Хърн бе заявил, че Джошуа планира подгряващ мач срещу посредствен съперник в подготовка за Фюри. Но офертата за безумна сума пари, за да се срещне с Пол, излезе на преден план и ще послужи като леко загряване преди „истинския бизнес“.

Джошуа, подобно на Фюри, вече е далеч от пика си, но остава в страхотна форма и се е бил на върха на тежката категория през последните 10 години. Освен това удря изключително силно и ако реши да направи изявление за разликата между истинските боксьори и „нарушителите на реда“ от YouTube, наистина може да нарани Пол.

JAKE PAUL VS. ANTHONY JOSHUA



WHO YOU GOT? 👀

-- #JakeJoshua

Friday, December 19

LIVE only on Netflix pic.twitter.com/rqIF6t7GlB — Netflix (@netflix) November 21, 2025

Все пак остава усещането, че всичко това ще бъде по-контролиран спектакъл, при който Джошуа ще внимава да не причини сериозни щети на човека, който ще му донесе десетки милиони долари. Това подозрение се подкрепя и от факта, че двубоят е ограничен до осем рунда.

„Независимо дали ви харесва или не, аз съм тук, за да правя огромни числа, да се бия в големи мачове и да чупя всички рекорди, като в същото време оставам спокоен и уравновесен. Запомнете думите ми – в бъдеще ще видите много повече бойци да се възползват от подобни възможности. На път съм да ‘счупя интернета’ върху лицето на Джейк Пол“, закани се Джошуа.

Anthony Joshua in 2016 vs Jake Paul in 2016 pic.twitter.com/1hMPtR8cVu — Show Me the Money Podcast (@showmethepod) November 17, 2025

„Това не е симулация с изкуствен интелект", отговори с обичайната си самоувереност Пол. "Това е Денят на Страшния съд. Когато победя Антъни Джошуа, всякакви съмнения ще изчезнат и никой няма да може да ми отрече правото да се бия за световна титла. На всички мои хейтъри – това е, което искахте.“

Последното изречение беше ясно признание, че ако се стигне до истински бой, би било изненада, ако Джошуа не нокаутира Пол. В крайна сметка в скромното си „професионално“ досие от 13 мача Пол се е срещал само с един относително компетентен боксьор. Но Томи Фюри всъщност не е истински боксьор и въпреки това победи Пол в мач в полутежка категория през 2023 г.

Jake Paul vs. Anthony Joshua… JUDGMENT DAY 🤯



Two very different paths to the top. Two fighters larger than life. 🌍



How do Jake Paul & Anthony Joshua stack up in their upcoming professional heavyweight bout Friday, December 19th? 🤔⬇️



Sign up for ticket presale… pic.twitter.com/SvzByeNVyW — MVP - Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 17, 2025

Оттогава Пол си остава верен на обичайните си бутафорни битки и като „тежка категория“ трябваше този месец да се изправи срещу Джервонта Дейвис – изключително талантлив, но проблемен световен шампион в лека категория – в странна демонстративна среща. Тя обаче беше отменена, след като бившата приятелка на Дейвис подаде иск за домашно насилие. Пол, който често е защитник на женския бокс, остро разкритикува Дейвис и обеща да си намери по-достоен съперник.

Джошуа се появи като вариант в празнината. Той и Пол ще спечелят абсурдно много пари, Netflix ще отчете огромни рейтинги, а боксът ще изглежда още една идея по-разпаднат. Остава да се надяваме, че няма да се наложи Пол да бъде изнасян с линейка и че всички ще успеем да се почувстваме поне малко по-малко омърсени, след като циркът приключи.

Коментар на Доналд Макрей за "Гардиън"