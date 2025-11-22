Джошуа срещу Пол: цирк и ново омърсяване на бокса

Очакваното потвърждение за „колосален глобален сблъсък“ между Джейк Пол и Антъни Джошуа пристигна в понеделник сутринта без особен гръм и трясък. Това гръмко определение за осемрундовата схватка между бивш ютюбър и бивш световен шампион в тежка категория дойде от компанията на Пол – Most Valuable Promotions, която обяви още, че мачът ще се излъчва на живо в Netflix на 19 декември под името „Деня на Страшния съд“.
Джейк Пол се закани да приключи Джошуа и да му отнеме битката с Фюри
Боксът съществува в някакъв свой паралелен свят, който сякаш отдавна е загубил всякакъв страх от осъждане, а Пол винаги е имал мегаломански мечти като начинаещ професионалист. И все пак дори и боксът може да се замисли за собствената си отговорност, ако Пол пострада тежко и се озове в болница след този напълно санкциониран двубой с регулационни 10-унциеви ръкавици в Маями.
Лорънс Околие предложи помощ на Джейк Пол за битката с Антъни Джошуа
Пол е блестящ манипулатор и досега подбираше съперниците си изключително внимателно, за да избегне прекомерна опасност. Най-успешният му трик бе да вкара 58-годишния Майк Тайсън на ринга миналия ноември. Това се превърна в най-големия „мач“ на 2024 г., но всъщност беше неизбежна пародия, защото Тайсън отдавна бе само сянка на величието, което някога беше. Години на самоунищожение, тежка депресия, язва на стомаха, проблем с коляното и остра ишиасна болка означаваха, че Тайсън просто се влачеше по ринга и поемаше по някой удар срещу астрономически хонорар.
Джейк Пол преди битката му с Антъни Джошуа: Малко ме е страх
Джошуа е на 36 години и страни от публичните изяви след понесения нокаут от Даниел Дюбоа преди 14 месеца. До скоро погледът му бе насочен към изключително доходоносен двубой с Тайсън Фюри – който пък загуби последните си два мача от Олександър Усик.
Джошуа срещу Пол или играчка-плачка
Миналата събота, преди Конър Бен да надиграе Крис Юбанк младши, Турки Ал-Шейх – председателят на Главната развлекателна служба на Саудитска Арабия и човекът, който държи юздите на световния бокс на най-високо ниво – каза пред 60 000 души на стадион „Тотнъм Хотспър“, че догодина ще организира две мега битки. Той се усмихна многозначително, когато беше попитан дали двубоят Фюри – Джошуа вече е договорен.
Официално: Джошуа срещу Пол в професионален двубой преди Коледа
Промоутърът Еди Хърн бе заявил, че Джошуа планира подгряващ мач срещу посредствен съперник в подготовка за Фюри. Но офертата за безумна сума пари, за да се срещне с Пол, излезе на преден план и ще послужи като леко загряване преди „истинския бизнес“.
Джошуа срещу Фюри през септември 2026-а?
Джошуа, подобно на Фюри, вече е далеч от пика си, но остава в страхотна форма и се е бил на върха на тежката категория през последните 10 години. Освен това удря изключително силно и ако реши да направи изявление за разликата между истинските боксьори и „нарушителите на реда“ от YouTube, наистина може да нарани Пол.
Все пак остава усещането, че всичко това ще бъде по-контролиран спектакъл, при който Джошуа ще внимава да не причини сериозни щети на човека, който ще му донесе десетки милиони долари. Това подозрение се подкрепя и от факта, че двубоят е ограничен до осем рунда.
„Независимо дали ви харесва или не, аз съм тук, за да правя огромни числа, да се бия в големи мачове и да чупя всички рекорди, като в същото време оставам спокоен и уравновесен. Запомнете думите ми – в бъдеще ще видите много повече бойци да се възползват от подобни възможности. На път съм да ‘счупя интернета’ върху лицето на Джейк Пол“, закани се Джошуа.
„Това не е симулация с изкуствен интелект", отговори с обичайната си самоувереност Пол. "Това е Денят на Страшния съд. Когато победя Антъни Джошуа, всякакви съмнения ще изчезнат и никой няма да може да ми отрече правото да се бия за световна титла. На всички мои хейтъри – това е, което искахте.“
Последното изречение беше ясно признание, че ако се стигне до истински бой, би било изненада, ако Джошуа не нокаутира Пол. В крайна сметка в скромното си „професионално“ досие от 13 мача Пол се е срещал само с един относително компетентен боксьор. Но Томи Фюри всъщност не е истински боксьор и въпреки това победи Пол в мач в полутежка категория през 2023 г.
Оттогава Пол си остава верен на обичайните си бутафорни битки и като „тежка категория“ трябваше този месец да се изправи срещу Джервонта Дейвис – изключително талантлив, но проблемен световен шампион в лека категория – в странна демонстративна среща. Тя обаче беше отменена, след като бившата приятелка на Дейвис подаде иск за домашно насилие. Пол, който често е защитник на женския бокс, остро разкритикува Дейвис и обеща да си намери по-достоен съперник.
Джошуа се появи като вариант в празнината. Той и Пол ще спечелят абсурдно много пари, Netflix ще отчете огромни рейтинги, а боксът ще изглежда още една идея по-разпаднат. Остава да се надяваме, че няма да се наложи Пол да бъде изнасян с линейка и че всички ще успеем да се почувстваме поне малко по-малко омърсени, след като циркът приключи.
Коментар на Доналд Макрей за "Гардиън"