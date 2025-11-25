Рованпера показа последната си WRC каска

Двукратният световен шампион Кале Рованпера представи каската, с която ще стартира в последното си рали в WRC този уикенд - “Саудитска Арабия”. 25-годишният пилот ще продължи кариерата си в японската Супер Формула в следващите два сезона, като идеята е след това да влезе във Формула 2 с подкрепата на Тойота.

Кале иска да стане първият световен рали шампион, който ще стигне до Формула 1 и както обясни той, сега е моментът да се пробва в пистовите надпревари на по-високо ниво.

На каската на Кале присъстват накратко успехите му в WRC: 2 световни титли, 18 победи, 30 подиума, 86 старта в WRC и 267 спечелени отсечки.

Цветовата схема на шлема включва и някои ключови за Кале реплики като знаковата за него “Full send”, което при него означава атака на пълна газ. А рали “Саудитска Арабия” е определено като “Последният танц” за Кале в WRC. И разбира се, "Благодаря" на финландски.

