Нювил с глоба за превишена скорост в Саудитска Арабия

  • 25 ное 2025 | 15:04
  • 243
  • 0

Световният шампион Тиери Нювил (Хюндай) беше глобен с 275 евро в понеделник вечер заради превишена скорост по време на опознаването на отсечките. Последният кръг от WRC за сезон 2025 стартира утре, като рали “Саудитска Арабия” ще дебютира в календара и трябва да определи новия световен шампион.

Нювил е засечен с 91 км/ч на етапа “Асфан”, предпоследната отсечка от маршрута, която се кара само веднъж в събота сутрин. Там разрешената скорост по време на опознаването е 80 км/ч.

Показаха как ще изглежда суперспециалния етап на рали „Монте Карло“ догодина
Показаха как ще изглежда суперспециалния етап на рали „Монте Карло“ догодина

Заради по-различната програма на рали “Саудитска Арабия”, което ще е от сряда до събота, опознаването на етапите започна в неделя и приключва днес.

Макадамовите етапи на рали “Саудитска Арабия” са разположени около Джеда, където е центърът на състезанието, като някои от отсечките са прекарани в пустинните местности специално за надпреварата. Утре сутрин е шейкдаунът, а вечерта е първата скоростна отсечка.

WRC2 ще е най-високата рали категория, в която ще участва Ланча
WRC2 ще е най-високата рали категория, в която ще участва Ланча
Снимки: Gettyimages

