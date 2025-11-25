Показаха как ще изглежда суперспециалния етап на рали „Монте Карло“ догодина

Сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC) все още не е приключил, но до старта на следващата кампания остават по-малко от два месеца. По традиция тя ще започне с рали „Монте Карло“, което през 2026 година ще се проведе между 22 и 25 януари.

Маршрутът на състезанието беше обявен още в края на месец юли, а той включва 17 етапа с обща дължина от 340.80 състезателни километра. Един от тези 17 етап ще бъде и суперспециалният етап по улиците на Княжеството, който ще бъде оформен на части от пистата, която домакинства на Гран При на Монако във Формула 1.

А вчера от Автомобилния клуб на Монако, който организира както рали „Монте Карло“, така и Гран При на Монако, показаха как точно ще изглежда този суперспециален етап. Неговият старт ще бъде разположен в близост до завоя „Раскас“, след което пилотите ще атакуват последния завой на пистата за Формула 1 преди да се насочат към старт-финалната права.

Retour dans les archives de la mythique 𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧-𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚 à Monaco 📸



👉 De quelles années datent ces images selon vous ?



—



Let’s dive back into the archive of Monaco’s iconic 𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧 𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙎𝙩𝙖𝙜𝙚 📸



👉 Can you guess which years these moments are… pic.twitter.com/KdyxAd5i3o — Automobile Club de Monaco (@ACM_Media) November 24, 2025

На нея ще бъдат разположени два временни шикана, които ще отведат пилотите до „Сен Дево“, но тук те ще се отделят от трасето за Формула 1 и вместо да започнат да се изкачват към казиното, те ще продължат по пистата, която навремето домакинстваше на Формула Е. Тя ще ги отведе на правата преди „Табак“, след което пилотите ще минат и първата част на секцията около басейна. След това ще има още едно отклонение спрямо трасето за Формула 1, тъй като за пилотите от WRC ще има подготвени няколко обратни завоя плюс донъти на мястото, което принципно се заема от трибуната срещу боксовете по време на Гран При на Монако.

Découvrez le tracé de la 𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧-𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚 du 𝗥𝗮𝗹𝗹𝘆𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲-𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 en 3D 🏁✨



🗓️ 24.01.2026

⏱️ 18:35



Discover the route of the 𝗥𝗮𝗹𝗹𝘆𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲-𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧 𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙎𝙩𝙖𝙜𝙚 in 3D 🏁✨#RallyeMonteCarlo #WRC… pic.twitter.com/eUNBCvX6h0 — Automobile Club de Monaco (@ACM_Media) November 24, 2025

Суперспециалният етап ще включва две обиколки по това трасе с обща дължина от 2.69 километра. Той ще се проведе в края на съботния ден на рали „Монте Карло“, след което екипажите няма да се завръщат в Гап, а ще пренощуват в Княжеството преди финалните четири етапа в неделя, в които ще има и две изкачвания на „Кол де Турини“.

