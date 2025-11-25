Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Показаха как ще изглежда суперспециалния етап на рали „Монте Карло“ догодина

Показаха как ще изглежда суперспециалния етап на рали „Монте Карло“ догодина

  • 25 ное 2025 | 15:01
  • 220
  • 0

Сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC) все още не е приключил, но до старта на следващата кампания остават по-малко от два месеца. По традиция тя ще започне с рали „Монте Карло“, което през 2026 година ще се проведе между 22 и 25 януари.

Маршрутът на състезанието беше обявен още в края на месец юли, а той включва 17 етапа с обща дължина от 340.80 състезателни километра. Един от тези 17 етап ще бъде и суперспециалният етап по улиците на Княжеството, който ще бъде оформен на части от пистата, която домакинства на Гран При на Монако във Формула 1.

Рали "Монте Карло" се връща на пистата за Формула 1 в Княжеството
Рали "Монте Карло" се връща на пистата за Формула 1 в Княжеството

А вчера от Автомобилния клуб на Монако, който организира както рали „Монте Карло“, така и Гран При на Монако, показаха как точно ще изглежда този суперспециален етап. Неговият старт ще бъде разположен в близост до завоя „Раскас“, след което пилотите ще атакуват последния завой на пистата за Формула 1 преди да се насочат към старт-финалната права.

На нея ще бъдат разположени два временни шикана, които ще отведат пилотите до „Сен Дево“, но тук те ще се отделят от трасето за Формула 1 и вместо да започнат да се изкачват към казиното, те ще продължат по пистата, която навремето домакинстваше на Формула Е. Тя ще ги отведе на правата преди „Табак“, след което пилотите ще минат и първата част на секцията около басейна. След това ще има още едно отклонение спрямо трасето за Формула 1, тъй като за пилотите от WRC ще има подготвени няколко обратни завоя плюс донъти на мястото, което принципно се заема от трибуната срещу боксовете по време на Гран При на Монако.

Суперспециалният етап ще включва две обиколки по това трасе с обща дължина от 2.69 километра. Той ще се проведе в края на съботния ден на рали „Монте Карло“, след което екипажите няма да се завръщат в Гап, а ще пренощуват в Княжеството преди финалните четири етапа в неделя, в които ще има и две изкачвания на „Кол де Турини“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

  • 25 ное 2025 | 15:31
  • 1414
  • 0
Нювил с глоба за превишена скорост в Саудитска Арабия

Нювил с глоба за превишена скорост в Саудитска Арабия

  • 25 ное 2025 | 15:04
  • 242
  • 0
Ферари ще проверява стратегията на Леклер от Лас Вегас

Ферари ще проверява стратегията на Леклер от Лас Вегас

  • 25 ное 2025 | 14:50
  • 312
  • 0
Пирели се отказва от най-меките си гуми след само една година

Пирели се отказва от най-меките си гуми след само една година

  • 25 ное 2025 | 14:42
  • 744
  • 0
Мекис: В Катар всичко ще е различно от Лас Вегас

Мекис: В Катар всичко ще е различно от Лас Вегас

  • 25 ное 2025 | 13:52
  • 672
  • 0
Ето кой е най-добрият уличен пилот във Формула 1 през 2025 година

Ето кой е най-добрият уличен пилот във Формула 1 през 2025 година

  • 25 ное 2025 | 13:51
  • 1123
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 17167
  • 9
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 544479
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 8856
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 7307
  • 14
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 2850
  • 1
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 7462
  • 2