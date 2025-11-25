Алекс Вурц: Още в Бразилия имаше съмнения за някои коли

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ председател на асоциацията на пилотите GPDA Алекс Вурц коментира дисквалификацията на Макларън в Лас Вегас и повдигна някои интересни въпроси пред австрийската телевизия ORF.

“Още в Бразилия имаше слухове, че някои отбори са се обърнали към ФИА с въпрос как някои коли са минали техническия преглед, въпреки че са много малък просвет и са много ниско до земята - обясни Вурц. - Бях удивен колко бързо от ФИА провериха колите на Макларън след финала във Вегас. Може би от другите отбори са подсказали на федерацията? Може би искали да направят измерванията докато още колите са топли-топли след финала? Но това са само слухове.

“Разбирам защо в Макларън настройват колите си на ръба на правилата. Ако не го правиш, изпадаш от играта. Във Формула 1 всичко се решава от детайлите, всеки милиметър, всяка част от милиметъра имат значение. В Макларън прекрачиха с малко границата и бяха дисквалифицирани. Наскоро същото се случи и с Ферари. Тук няма какво да обсъждаме. Ако планката е износена повече от разрешеното, следва дисквалификация.

“Най-голямата загуба е за Ландо Норис, а Пиастри дори спечели малко, без дисквалификацията той щеше да е на 30 точки зад съотборника си, а сега е само на 24.

“Но най-много спечелиха зрителите. Чака ни фантастичен финал на сезона, световният шампионат се приближава до кулминацията си. Шансовете на Макс Верстапен, които доскоро изглеждаха незначителни, сега вече сериозно нараснаха. Той просто дава много газ и печели състезания. Той и в Катар ще има автомобил, с който да се бори за победата. Трябва да сме малко търпеливи, скоро ще разберем как ще завърши всичко това.”

