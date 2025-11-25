Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен коментира атаката на Норис в Лас Вегас

Верстапен коментира атаката на Норис в Лас Вегас

  • 25 ное 2025 | 11:24
  • 603
  • 0

Макс Верстапен обясни, че е „лесно“ да се допусне грешка в битката за първия завой на трасето в Лас Вегас – точно това, което се случи с Ландо Норис, който стартира от полпозишън.

Британецът се забави леко на старта, но успя да тръгне достатъчно бързо, за да затвори вътрешната траектория пред Макс Верстапен за първия завой, след това стъпи в прашната част на трасето и излезе много навън, което позволи на Макс да оглави класирането – позиция, която той не изпусна до финала на състезанието.

Пиастри: Искам две победи, съдбата на титлата вече не зависи от мен
Пиастри: Искам две победи, съдбата на титлата вече не зависи от мен

„Да, Ландо направи това, което всеки трябва да направи в тази ситуация – обясни Верстапен. – Първо, да покрие вътрешната траектория към първия завой.

„Но мисля, че преди първия завой в Лас Вегас е много лесно да сгрешиш в преценката къде точно трябва да спреш. Обикновено на старта, тръгваш, ускоряваш и гледаш в огледалото какво се случва зад теб.

Ферари има интерес към обречения шеф на Астън Мартин?
Ферари има интерес към обречения шеф на Астън Мартин?

„Но във Вегас почти нямаш време да погледнеш назад, тъй като първият завой идва много бързо, трябва почти веднага да спреш. И също така, асфалтът там е доста хлъзгав. Предполагам, че точно това стана с Ландо.“

Минарди: Очаква ни фантастичен финал на сезона!
Минарди: Очаква ни фантастичен финал на сезона!
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Леклер потвърди, че е говорил с Елкан след избухването му

Леклер потвърди, че е говорил с Елкан след избухването му

  • 24 ное 2025 | 19:23
  • 2952
  • 0
Шумахер: Макларън да подкрепи Норис за титлата

Шумахер: Макларън да подкрепи Норис за титлата

  • 24 ное 2025 | 18:30
  • 3765
  • 2
Йос Верстапен: Напрежението в Макларън вече е огромно след двойната дисквалификация

Йос Верстапен: Напрежението в Макларън вече е огромно след двойната дисквалификация

  • 24 ное 2025 | 16:19
  • 2509
  • 4
Никола Цолов с най-много подиуми за сезона във Формула 3

Никола Цолов с най-много подиуми за сезона във Формула 3

  • 24 ное 2025 | 16:13
  • 1242
  • 0
Дисквалификацията на Норис увисна на косъм

Дисквалификацията на Норис увисна на косъм

  • 24 ное 2025 | 15:46
  • 10250
  • 9
Кариерата на Мик Шумахер продължава в Индикар

Кариерата на Мик Шумахер продължава в Индикар

  • 24 ное 2025 | 15:11
  • 992
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 6862
  • 3
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 543304
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 5441
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 5728
  • 9
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 2094
  • 0
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 5948
  • 1