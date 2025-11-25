Верстапен коментира атаката на Норис в Лас Вегас

Макс Верстапен обясни, че е „лесно“ да се допусне грешка в битката за първия завой на трасето в Лас Вегас – точно това, което се случи с Ландо Норис, който стартира от полпозишън.

Британецът се забави леко на старта, но успя да тръгне достатъчно бързо, за да затвори вътрешната траектория пред Макс Верстапен за първия завой, след това стъпи в прашната част на трасето и излезе много навън, което позволи на Макс да оглави класирането – позиция, която той не изпусна до финала на състезанието.

„Да, Ландо направи това, което всеки трябва да направи в тази ситуация – обясни Верстапен. – Първо, да покрие вътрешната траектория към първия завой.

„Но мисля, че преди първия завой в Лас Вегас е много лесно да сгрешиш в преценката къде точно трябва да спреш. Обикновено на старта, тръгваш, ускоряваш и гледаш в огледалото какво се случва зад теб.

„Но във Вегас почти нямаш време да погледнеш назад, тъй като първият завой идва много бързо, трябва почти веднага да спреш. И също така, асфалтът там е доста хлъзгав. Предполагам, че точно това стана с Ландо.“

