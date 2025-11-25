Мекис: В Катар всичко ще е различно от Лас Вегас

Шефът на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис предупреди, че разпределението на силите в шампионата може да се промени за Гран При на Катар този уикенд. В Лас Вегас световният шампион Макс Верстапен направи важна крачка към петата поредна световна титла, като беше улеснен и от двойната дисквалификация на Макларън - така Макс се изравни по точки с Оскар Пиастри и изостава на 24 от лидера Ландо Норис.

В Катар условията ще са коренно различни от тези в Лас Вегас и наличието на спринт в програмата ще направи уикенда още по-труден за всички.

“Ние ще правим това, което винаги правим - уточни Мекис. - Състезаваме се състезание за състезание. Победата си е победа. Много е лесно да се забрави колко трудно се побеждава във Формула 1. Трябва всичко да е правилно изпълнено и да е на мястото си, нашият подход е точно такъв.

“Но не можем да си представим по-различна ситуация - Катар няма нищо общо с Лас Вегас. Всичко ще е различно. Ще се пренастроим и ще се опитаме да направим един перфектен уикенд.”

Победата на Верстапен в Лас Вегас беше шестата за него този сезон и четвърта в последните седем старта този сезон. А Мекис вярва, че Макс се представя на най-високото ниво, виждано някога във Формула 1.

“По отношение на пилотирането и това, което прави, мисля, че Макс е толкова добър или по-добър от всичко, което някога сме виждали - възторжено обясни Мекис. - Тази година има много, много примери за това. Ние знаем, че изстрадахме първата половина на сезона.

“Но момчетата свършиха отлична работа, за да преобразят напълно колата и сега Макс може отново да се бори за победата, като прави майсторски изпълнения, едно след друго.”

