Първата титла на Фетел дава надежда на Верстапен и Пиастри

Начинът, по който Себастиан Фетел спечели своята първа световна титла във Формула 1 през 2010 година дава надежда на Макс Верстапен и Оскар Пиастри, че все още ще могат да се преборят за титлата през сезон 2025.

Преди 15 година Фетел успя да вдигне короната, въпреки че два кръга преди края той изоставаше с 25 точки от Фернандо Алонсо. Двете победи на германеца в Бразилия и Абу Даби, плюс стратегическата грешка на Ферари на „Яс Марина“, обаче позволиха на Фетел да открадне титлата изпод носа на Алонсо, печелейки с четири точки пред испанеца.

Сега Верстапен и Пиастри изостават с 24 точки от лидера Ландо Норис преди финалните два кръга, което показва, че тяхната задача ще бъде по-лесна от тази на Фетел преди 15 години. На всичкото отгоре пред Верстапен и Пиастри ще има един допълнителен шанс, тъй като тази събота в Катар ще има и спринт, който ще предостави още една възможност за двамата да настигнат Норис. Да, тяхната задача със сигурност ще бъде трудна, но историята показва, че не е невъзможна.

Снимки: Gettyimages