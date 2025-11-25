Кварацхелия: Имам много области, в които мога да се подобря, Хакими е трудно да бъде заменен

Крилото на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия говори на пресконференцията преди утрешното домакинство на Тотнъм в Шампионската лига. Парижани са с 9 точки, след като в предишния кръг отстъпиха у дома на Байерн (Мюнхен) с 1:2.

"Беше труден мач срещу Байерн, въпреки че второто полувреме беше по-добро. Имаме втори шанс да се реабилитираме; трябва да направим всичко, за да спечелим. Имахме дълъг сезон, нямахме много почивка. Беше голям сезон за нас, не е лесно да се върнем в пълна форма, но с отбора сме напълно готови, показваме го във всеки мач. Чувствам се страхотно в момента.", каза Кварацхелия.

"Има много области, в които мога да се подобря. Мога да вкарвам повече голове и да асистирам повече, опитвам се да бъда най-добрата версия на себе си. Преди бях фокусиран върху атаката. Но осъзнах, че всеки играч трябва да допринесе за защитата, всеки нападател трябва да помогне на защитата. Подобрих се в тази област благодарение на треньора, давам всичко от себе си, на 100% съм", продължи грузинецът.

Запитан за някои от съотборниците си, Кварацхелия каза: "Сложно е да се замени Ашраф Хакими; той беше един от най-добрите играчи миналия сезон. Той заслужава да спечели „Златната топка“ на Африка. Треньорът опита няколко решения без него и се надявам скоро да се върне. Маркиньос? Истински лидер, страхотен човек. Всеки ден, всяка тренировка, той ни мотивира, той винаги ни говори. Да останем постоянен е най-трудното нещо във футбола и това е част от нашата работа. Той е добър капитан за това".

За преотстъпения именно от ПСЖ нападател на Тотнъм Рандал Коло Муани, Кварацхелия каза: "Познаваме го. Той е много добър играч, много опасен в атака. Показа, че заслужава да бъде тук. Трябва да бъдем внимателни с него и да се опитаме да го спрем".

Снимки: Imago