  Кварацхелия: Имам много области, в които мога да се подобря, Хакими е трудно да бъде заменен

Кварацхелия: Имам много области, в които мога да се подобря, Хакими е трудно да бъде заменен

  • 25 ное 2025 | 15:08
  • 309
  • 0

Крилото на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия говори на пресконференцията преди утрешното домакинство на Тотнъм в Шампионската лига. Парижани са с 9 точки, след като в предишния кръг отстъпиха у дома на Байерн (Мюнхен) с 1:2.

Луис Енрике не гарантира, че ще може да разчита на Дембеле срещу Тотнъм
Луис Енрике не гарантира, че ще може да разчита на Дембеле срещу Тотнъм

"Беше труден мач срещу Байерн, въпреки че второто полувреме беше по-добро. Имаме втори шанс да се реабилитираме; трябва да направим всичко, за да спечелим. Имахме дълъг сезон, нямахме много почивка. Беше голям сезон за нас, не е лесно да се върнем в пълна форма, но с отбора сме напълно готови, показваме го във всеки мач. Чувствам се страхотно в момента.", каза Кварацхелия.

"Има много области, в които мога да се подобря. Мога да вкарвам повече голове и да асистирам повече, опитвам се да бъда най-добрата версия на себе си. Преди бях фокусиран върху атаката. Но осъзнах, че всеки играч трябва да допринесе за защитата, всеки нападател трябва да помогне на защитата. Подобрих се в тази област благодарение на треньора, давам всичко от себе си, на 100% съм", продължи грузинецът.

Запитан за някои от съотборниците си, Кварацхелия каза: "Сложно е да се замени Ашраф Хакими; той беше един от най-добрите играчи миналия сезон. Той заслужава да спечели „Златната топка“ на Африка. Треньорът опита няколко решения без него и се надявам скоро да се върне. Маркиньос? Истински лидер, страхотен човек. Всеки ден, всяка тренировка, той ни мотивира, той винаги ни говори. Да останем постоянен е най-трудното нещо във футбола и това е част от нашата работа. Той е добър капитан за това".

За преотстъпения именно от ПСЖ нападател на Тотнъм Рандал Коло Муани, Кварацхелия каза: "Познаваме го. Той е много добър играч, много опасен в атака. Показа, че заслужава да бъде тук. Трябва да бъдем внимателни с него и да се опитаме да го спрем".

Снимки: Imago

