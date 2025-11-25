Луис Енрике не гарантира, че ще може да разчита на Дембеле срещу Тотнъм

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике призна, че все още не знае дали ще може да разчита на нападателя на тима Усман Дембеле за утрешното домакинство на Тотнъм в Шампионската лига. Носителят на “Златната топка” не играл за европейския клубен първенец от загубата от Байерн (Мюнхен) с 1:2 в началото на месеца, когато получи контузия.

“Утре ще решим за Дембеле. Ако няма никакви проблеми, той ще бъде в групата за мача. Всеки път, в който играч се завръща от контузия, е трудна за справяне ситуация. В този случай, разбира се, ние сме по-внимателни от обичайното. Що се отнася до Маркиньос, ако той е добре, ще изиграе своя мач номер 500 за клуба. Това е невероятно число и е много важно не само за него, но и за всички играчи. Приятно е да се види футболист с толкова важна кариера. Той е различен тип играч, един истински лидер. Важен е за нас и се надявам да разполагам с него още много години.

Мачът за Суперкупата на Европа се изигра при необичайни обстоятелства. Имам хубав спомен, защото той завърши добре от нас, но също така и лош спомен, тъй като през първите 60 минути ни беше трудно. Сега сме по-подготвени за това да доминираме и да спечелим мача. Но ако се погледнат футболистите на Тотнъм, повечето от тях са национали, така че това е един силен състав. Няма какво лошо да кажа за Рандал Коло Муани, който е национал и играч на много високо ниво. Трудно е за мнозина футболисти да бъдат с важна роля за отбор от нашия ранг. Той има необходимото ниво да бъде важен във всеки тим, но е трудно да се оцени това.

Не бива да обръщам твърде голямо внимание на липсата на определени играчи, като вместо това трябва да се фокусираме върху продължителното ни развитие. Трябва да бъда много оптимистичен и смел, защото доста играчи бележат голове и дават асистенции. Вкарваме повече попадения от миналата година. Изграждаме един истински отбор и е важно да имаме различни опции без значение дали е отляво, отдясно, или в центъра. Представянето на тима е много позитивно от началото на сезона и съм доста доволен. Също така е важно да знаем, че разполагаме с млади футболисти, които могат да помагат на отбора. Това е от голямо значение за нас, но и за играчите, които са наясно с тази възможност. Разполагаме с много футболисти, но има и други, които могат да помогнат на тима”, коментира Енрике на днешната си пресконференция.

