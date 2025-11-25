Статистици изчислиха: ще има нов победител в Шампионската лига

Статистиците направиха своите изчисления и очакват изненада в настоящия сезон на Шампионската лига. Според прогнозите, отбор, който досега не е печелил трофея, ще триумфира в тазгодишното издание на турнира.

Изминаха първите четири кръга от груповата фаза на Шампионската лига, като Байерн е лидер с 12 точки. Същият брой точки имат и следващите в класирането – Арсенал и Интер.

Според изчисленията на Football Meets Data, Арсенал има най-големи шансове да грабне така желания трофей, с 22%. Следва Байерн (14%), а Манчестър Сити допълва челната тройка (12%).

Четвърти е ПСЖ, победителят от миналия сезон, с 10% шанс. Реал Мадрид и Барселона са оценени със 7% и 6% съответно за спечелване на трофея. Интер е седми в класацията също с 6%.

Не по-малко от 25 отбора имат под един процент шанс да вдигнат трофея. Сред тях са големи имена като Ювентус, Борусия (Дортмунд), Наполи или Тотнъм.

Ако прогнозата се окаже вярна, Арсенал ще запише в историята си първа Шампионска лига. Лондончани нямат нито един европейски трофей. Имат обаче 13 титли в Премиър лийг.

Отборът на Микел Артета е лидер в Премиър лийг с 29 точки, спечелени в първите 4 кръга. За „артилеристите“ предстои гала мач с Байерн. Двата отбора ще се борят за първата позиция в сряда, 26 ноември, от 22:00 часа.