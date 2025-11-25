Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Статистици изчислиха: ще има нов победител в Шампионската лига

Статистици изчислиха: ще има нов победител в Шампионската лига

  • 25 ное 2025 | 04:41
  • 958
  • 0
Статистици изчислиха: ще има нов победител в Шампионската лига

Статистиците направиха своите изчисления и очакват изненада в настоящия сезон на Шампионската лига. Според прогнозите, отбор, който досега не е печелил трофея, ще триумфира в тазгодишното издание на турнира.

Изминаха първите четири кръга от груповата фаза на Шампионската лига, като Байерн е лидер с 12 точки. Същият брой точки имат и следващите в класирането – Арсенал и Интер.

Според изчисленията на Football Meets Data, Арсенал има най-големи шансове да грабне така желания трофей, с 22%. Следва Байерн (14%), а Манчестър Сити допълва челната тройка (12%).

Четвърти е ПСЖ, победителят от миналия сезон, с 10% шанс. Реал Мадрид и Барселона са оценени със 7% и 6% съответно за спечелване на трофея. Интер е седми в класацията също с 6%.

Не по-малко от 25 отбора имат под един процент шанс да вдигнат трофея. Сред тях са големи имена като Ювентус, Борусия (Дортмунд), Наполи или Тотнъм.

Ако прогнозата се окаже вярна, Арсенал ще запише в историята си първа Шампионска лига. Лондончани нямат нито един европейски трофей. Имат обаче 13 титли в Премиър лийг.

Отборът на Микел Артета е лидер в Премиър лийг с 29 точки, спечелени в първите 4 кръга. За „артилеристите“ предстои гала мач с Байерн. Двата отбора ще се борят за първата позиция в сряда, 26 ноември, от 22:00 часа.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Дерби дела Мадонина постави нов рекорд по приходи

Дерби дела Мадонина постави нов рекорд по приходи

  • 25 ное 2025 | 03:21
  • 876
  • 0
Мойс: Съдията трябваше да помисли повече, преди да покаже червения картон

Мойс: Съдията трябваше да помисли повече, преди да покаже червения картон

  • 25 ное 2025 | 03:08
  • 984
  • 0
Аморим: Страхувам се да не се завърне настроението от миналия сезон

Аморим: Страхувам се да не се завърне настроението от миналия сезон

  • 25 ное 2025 | 02:35
  • 1831
  • 1
Аякс иска да обърне сезона с успех срещу Бенфика

Аякс иска да обърне сезона с успех срещу Бенфика

  • 25 ное 2025 | 01:32
  • 481
  • 0
Микел Мерино: Езе е невероятно попълнение

Микел Мерино: Езе е невероятно попълнение

  • 25 ное 2025 | 01:05
  • 764
  • 0
ПСЖ ще прави сателит, където да развива талантите си

ПСЖ ще прави сателит, където да развива талантите си

  • 25 ное 2025 | 00:44
  • 848
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 879
  • 0
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 711
  • 0
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 410
  • 0
Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

  • 24 ное 2025 | 23:50
  • 19907
  • 104
"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

  • 24 ное 2025 | 18:16
  • 32522
  • 43
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 22443
  • 31