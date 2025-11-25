Популярни
  Арсенал
  2. Арсенал
  Микел Мерино: Езе е невероятно попълнение

Микел Мерино: Езе е невероятно попълнение

  • 25 ное 2025 | 01:05
  • 209
  • 0
Микел Мерино: Езе е невероятно попълнение

Испанският национал Микел Мерино приветства нападателя на Арсенал Еберечи Езе като „завършен играч“ след хеттрика му в дербито на Северен Лондон и вярва, че той може да направи разликата в надпреварата за титлата във Висшата лига.

Загубите от Ливърпул и Манчестър Сити в събота отвориха вратата на Арсенал да увеличи преднината си на върха, а прекрасният требъл на Езе вдъхнови победата с 4:1 над Тотнъм.

„Шпорите“ бяха близо до привличането на Езе от Кристъл Палас през август, докато Микел Артета не го убеди да избере Арсенал в последния момент. Мерино казва, че английският национал веднага се е вписал в група на стадион „Емирейтс“, решена да спечели трофеи този сезон.

„Мисля, че той е много завършен играч. Може да дриблира, може да подава топката. В Испания сме родени и отгледани с този талант да играем заедно, да си подаваме топката и да се намираме на терена. Той също така е манталитетно ориентиран към подаване на топката и споделяне на играта, но в същото време може да дриблира и е много силен. Езе може да бележи и е наистина завършен. Невероятно попълнение. Само като му казвам „здравей“ за първи път, можете да видите спокойствието в гласа му и начина, по който се представя.

Той е много уверен и всяка сутрин сядаме в сауна на тренировъчната база и можем да си поговорим наистина добре с него за всичко. Просто е приятен човек и вече е много интегриран в отбора и имаме нужда от такъв тип играчи“, заяви Микел Мерино.

Стартът на Езе в Северен Лондон беше сравнително бавен, като в първите му 15 мача за Арсенал отбеляза само два гола, но Мерино винаги е бил уверен, че големият му момент ще дойде.

На въпроса дали Езе може да бъде фактор за разлика в надпреварата за титлата, Мерино посочи лятната активност на клуба, където Виктор Гьокереш, Нони Мадуеке и Мартин Субименди също бяха привлечени.

Мерино добави: „Подписахме толкова много играчи, които могат да бъдат разлика. Мисля, че сега всички оценяват играчите по отношение на голове и асистенции - числа. Такива са, но като футболисти знаем, че той предоставя на отбора много качество и много добри движения, технически.

В тренировките знаете колко е добър. Така че да, голове паднаха, но той е невероятен играч и ние сме наистина, наистина щастливи, че го имаме. Той може да играе на различни позиции и да се адаптира към различни стилове. Това беше огромно попълнение за Арсенал“.

