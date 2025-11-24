Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Итудис пред Sportal.bg: Мачът с Реал Мадрид е поредното предизвикателство пред нас, определено очакваме битка

Итудис пред Sportal.bg: Мачът с Реал Мадрид е поредното предизвикателство пред нас, определено очакваме битка

  • 24 ное 2025 | 19:37
  • 959
  • 0

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис коментира пред Sportal.bg предстоящия голям мач с Реал Мадрид от 13-ия кръг на Евролигата. Срещата е утре в "Арена Ботевград" и започва в 20:00 часа.

- Тренер, виждам нещо хубаво – Томер Гинат е тук.

- Моля?

- Томер Гинат е тук, видях го.

- Да, но няма да участва.

- Няма да играе?

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети
Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

- Не, не.

- Каква е ситуацията с него?

- След паузата ще е готов.

- Следващият мач е срещу Реал Мадрид тук, в Ботевград. Харесва ли Ви залата и какви са очакванията Ви за мача?

- Вече сме играли тук. Имаме добра връзка с кмета на града. Изиграхме две приятелски срещи тук. Харесва ни. Не можем да играем в София заради предварително поети ангажименти. Чувстваме се почти като у дома си.

- Вашите очаквания все пак за мача с Реал Мадрид?

Очакванията... Това е поредното предизвикателство пред нас. Още една среща от Евролигата срещу отбор, който всички разпознават в световен мащаб. Марката Реал Мадрид и баскетболното направление е донесла много титли. Тимът е изграден с много опитни играчи – баскетболисти, които са играли много пъти във Финалната четворка. Новаците им имат талант и ръст. Ръстов отбор са. Тим, който обича бързите преходи и стрелбите. Имат много начини, с които могат да те накажат. Резултатни са. Напоследък отбелязват над 100 точки. Определено очакваме битка.

- Благодаря и успех.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Клати ли се столът на Одед Каташ в Макаби Тел Авив?

Клати ли се столът на Одед Каташ в Макаби Тел Авив?

  • 24 ное 2025 | 16:28
  • 576
  • 0
Двама се завръщат за Панатинайкос преди мача с Партизан

Двама се завръщат за Панатинайкос преди мача с Партизан

  • 24 ное 2025 | 15:59
  • 372
  • 0
Спешна среща между ръководството и Желко Обрадович в Партизан

Спешна среща между ръководството и Желко Обрадович в Партизан

  • 22 ное 2025 | 17:02
  • 1090
  • 0
Желко Обрадович: Твърдо вярвам, че си върша работата по най-добрия възможен начин

Желко Обрадович: Твърдо вярвам, че си върша работата по най-добрия възможен начин

  • 22 ное 2025 | 15:41
  • 1222
  • 0
Ясикевичус обясни защо феновете на Партизан го обичат, а тези на Цървена звезда го освиркват

Ясикевичус обясни защо феновете на Партизан го обичат, а тези на Цървена звезда го освиркват

  • 22 ное 2025 | 14:58
  • 905
  • 0
Във Фенербахче бесни заради транспарант на феновете на Партизан

Във Фенербахче бесни заради транспарант на феновете на Партизан

  • 22 ное 2025 | 14:42
  • 2250
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед - Евертън, Куня и Шешко отсъстват, Зиркзее води атаката

Ман Юнайтед - Евертън, Куня и Шешко отсъстват, Зиркзее води атаката

  • 24 ное 2025 | 21:07
  • 272
  • 0
"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

  • 24 ное 2025 | 18:16
  • 18944
  • 33
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 13583
  • 8
Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 50856
  • 24
Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

  • 24 ное 2025 | 17:25
  • 15585
  • 8
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 36296
  • 102