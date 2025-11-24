Итудис пред Sportal.bg: Мачът с Реал Мадрид е поредното предизвикателство пред нас, определено очакваме битка

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис коментира пред Sportal.bg предстоящия голям мач с Реал Мадрид от 13-ия кръг на Евролигата. Срещата е утре в "Арена Ботевград" и започва в 20:00 часа.

- Тренер, виждам нещо хубаво – Томер Гинат е тук.

- Моля?

- Томер Гинат е тук, видях го.

- Да, но няма да участва.

- Няма да играе?

- Не, не.

- Каква е ситуацията с него?

- След паузата ще е готов.

- Следващият мач е срещу Реал Мадрид тук, в Ботевград. Харесва ли Ви залата и какви са очакванията Ви за мача?

- Вече сме играли тук. Имаме добра връзка с кмета на града. Изиграхме две приятелски срещи тук. Харесва ни. Не можем да играем в София заради предварително поети ангажименти. Чувстваме се почти като у дома си.

- Вашите очаквания все пак за мача с Реал Мадрид?

Очакванията... Това е поредното предизвикателство пред нас. Още една среща от Евролигата срещу отбор, който всички разпознават в световен мащаб. Марката Реал Мадрид и баскетболното направление е донесла много титли. Тимът е изграден с много опитни играчи – баскетболисти, които са играли много пъти във Финалната четворка. Новаците им имат талант и ръст. Ръстов отбор са. Тим, който обича бързите преходи и стрелбите. Имат много начини, с които могат да те накажат. Резултатни са. Напоследък отбелязват над 100 точки. Определено очакваме битка.

- Благодаря и успех.

