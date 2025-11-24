Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Срещу Реал Мадрид ще е трудно от самото начало

Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Срещу Реал Мадрид ще е трудно от самото начало

  • 24 ное 2025 | 19:26
  • 109
  • 0

Крилото на Апоел Тел Авив Иш Уейнрайт сподели пред Sportal.bg очакванията си за утрешния мач с испанския гранд Реал Мадрид в "Арена Ботевград" от 13-ия кръг на Евролигата.

- Как се чувстваш тук, в тази зала, харесва ли ти? Това е нещо сравнително ново за вас, макар да сте играли вече тук.

- Ще имаме предимство. Познати са ни залата, фитнеса. Всичко тук е компактно и на едно място. По-малки са, но съм сигурен, че ще е много шумно. Харесва ми. Харесва ми какво е свършено тук.

- Следващият ви мач е срещу Реал Мадрид. Много тежка среща, какви са твоите очаквания?

- Реал Мадрид е един от тези отбори, от които всички се интересуват и гледат. Това важи и за баскетбол, и за футбол, разбира се. Само респект към тях за всичко, което са постигнали и което правят през годините. Ще е трудно още от самото начало. Те имат страхотен набор от играчи. Ще е здрава битка. Сигурен съм, че Итудис и треньорският щаб ще ни подготвят добре за мача. Ще се захванем за работа, ще се забавляваме и ще си свършим работата.

Снимки: Sportal.bg

