Зала "Арена Ботевград" е готова за големия мач във вторник

Апоел Тел Авив приема утре от 20:00 часа испанския гранд Реал Мадрид в мач от 13-ия кръг на Евролигата в "Арена Ботевград".

Залата е готова за големия мач, а вие също можете да видите как изглежда тя, през погледа на Sportal.bg, ден преди интригуващия сблъсък.

Апоел Тел Авив е едноличен лидер в класирането на Евролигата с 9 победи и 3 загуби. Реал Мадрид е 10-и с баланс 6-6.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

Израелският тим вече имаше няколко домакински срещи от турнира в "Арена София", а във вторник ще дебютира и в "Арена Ботевград". Интересно за отбелязване е, че първият мач на тима в родната столица бе срещу другия испански гарнд - Барселона.

Снимки: Sportal.bg